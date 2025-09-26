Torrecilla, después de enlazar tres derrotas con el Hércules: "Quiero ganar para darle una alegría a Enrique Ortiz"

Mañana de confesiones, puede que inconscientes, de tratar de eludir solo a un lado de la mesa lo que es un secreto a voces: Rubén Torrecilla atraviesa su peor momento al frente del equipo en un 2025 que está resultando nefasto en lo estadístico y muy delicado en el comienzo de la temporada. El preparador blanquiazul no esperó mucho para lanzar su primer mensaje, uno claro, eficaz, nítido. Y fue a una sencilla pregunta: ¿Cómo estás, Rubén?

"Bueno, yo quiero agradecer a Enrique como principal persona del club y luego a los jugadores y al cuerpo técnico, que echamos muchas horas y le dedicamos muchísimo tiempo a esto", respondió el cacereño. Después ya valoró la situación desde una óptima más personal: "Siempre tengo fuerzas para salir de todo, fue una cosa que me enseñaron en mi casa. Siempre hay que tener buena cara. Lo hago desde que llevo en Hércules. Ha habido momentos antes no tan buenos y la calma es lo que a mí me prevalece para transmitir tranquilidad al equipo. A partir de ahí, tenemos que dar un paso al frente para sacar todo adelante", deseó el preparador blanquiazul, que tiene este domingo una cita trascendente después de tres derrotas consecutivas.

La elección de futbolistas para afrontar lo que nadie quiere tildar de ultimátum, por más que se le parezca, no será sencilla. "Al final me muevo por lo que veo, me muevo por los impulsos, me muevo por cómo entrenan los jugadores, por lo que veo en el día a día, los que puedan estar mal mentalmente, los que puedan estar más tocados, los que puedan estar físicamente bien y aptos para jugar... Al final van a jugar los que para mí sean los acordes para afrontar este partido con el Alcorcón en el que intentaremos sumar los tres puntos, ganar y volver a tener esa alegría y esa felicidad que nos va a devolver la tranquilidad", advierte Torrecilla.