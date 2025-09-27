Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horario y Televisión

¿Cuándo juega el Hércules?

Consulta aquí día, hora, televisión y escenario de todos los partidos del equipo alicantino hechos públicos de forma oficial

Oriol Soldevila muestra el escudo del Hércules en la celebración de un gol en Alicante.

Oriol Soldevila muestra el escudo del Hércules en la celebración de un gol en Alicante. / Rafa Arjones

INFORMACIÓN

No te pierdas ningún encuentro del Hércules CF a lo largo de toda la temporada. Consulta esta lista actualizada de manera habitual para estar al corriente del día, la hora, el canal que lo emite por televisión y el lugar de todos los partidos de liga en Primera RFEF del equipo alicantino en la campaña 2025-2026, confirmados de forma oficial por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF):

  • Jornada 5: Hércules-Alcorcón (Rico Pérez). Domingo, 28 de septiembre. 16:00 horas.
  • Jornada 6: Teruel - Hércules (Estadio de Pinilla). Domingo, 5 de octubre. 16:00 horas.
  • Jornada 7: Hércules-Atlético Madrileño (Rico Pérez). Viernes, 10 de octubre. 19:00 horas.
  • Jornada 8: Hércules-Villarreal B (Rico Pérez). Sábado, 18 de octubre. 16:15 horas.

Todos los partidos de liga en Primera Federación del Hércules CF se pueden seguir a través de diferentes operadores: LaLiga Plus y FC Play (presentes en las 38 jornadas y el play-off), y también, habitualmente, en Orange, Digi, Zapi y Movistar + presentes en todos los dispositivos móviles y Smarts TV a través de su app o sus plataformas en streaming.

