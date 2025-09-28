Hércules 0 - Alcorcón 0: un empate que sabe a muy poco

Partido importantísimo para Torrecilla y el Hércules en el que buscaban romper la racha de 3 derrotas consecutivas frente a un duro rival como el Alcorcón. Torrecilla salía al campo con este once: Abad, Samu, Sotillos, Rentero, Javi Jiménez, Mangada, Ben Hamed, Ropero, Rojas, Solde y Slavy.

No se puede destacar nada de ninguna de las dos mitades. Ningún equipo ha sabido materializar ocasiones ni generar peligro en las porterías de Carlos Abad y Gaizka. El Hércules ha dado una sensación de cero peligro y ausencia de ideas que ya preocupa del todo.

Con este empate, Torrecilla pone pie y medio fuera del Rico Pérez tras no conseguir el inicio de temporada que se esperaba con el mercado de fichajes tan frenético del periodo estival. Tocará buscar soluciones y seguir remando.