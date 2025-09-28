Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crónica exprés

Hércules 0 - Alcorcón 0: un empate que sabe a muy poco

El equipo de Torrecilla empata en casa frente al Alcorcón en un partido totalmente soporífero

Tablas en el Hércules CF - AD Alcorcón

Tablas en el Hércules CF - AD Alcorcón / JOSE NAVARRO

Nicolás Cabot

Nicolás Cabot

Partido importantísimo para Torrecilla y el Hércules en el que buscaban romper la racha de 3 derrotas consecutivas frente a un duro rival como el Alcorcón. Torrecilla salía al campo con este once: Abad, Samu, Sotillos, Rentero, Javi Jiménez, Mangada, Ben Hamed, Ropero, Rojas, Solde y Slavy.

No se puede destacar nada de ninguna de las dos mitades. Ningún equipo ha sabido materializar ocasiones ni generar peligro en las porterías de Carlos Abad y Gaizka. El Hércules ha dado una sensación de cero peligro y ausencia de ideas que ya preocupa del todo.

Noticias relacionadas y más

Con este empate, Torrecilla pone pie y medio fuera del Rico Pérez tras no conseguir el inicio de temporada que se esperaba con el mercado de fichajes tan frenético del periodo estival. Tocará buscar soluciones y seguir remando.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents