El tercer Golazo de la temporada se queda sin ganador
Han lanzado:
- Manuel Galván
- José Gómez
- José García
Ninguno ha estado cerca de marcar ante los más de 8.000 espectadores presentes en la grada. Disparos muy flojos los tres, y sin dirección. Próxima cita, el 10 de octubre, en el descanso del Hércules-Atlético B, que arrancará a las 19 horas.
