El tercer Golazo de la temporada se queda sin ganador

Han lanzado:

  • Manuel Galván
  • José Gómez
  • José García

Ninguno ha estado cerca de marcar ante los más de 8.000 espectadores presentes en la grada. Disparos muy flojos los tres, y sin dirección. Próxima cita, el 10 de octubre, en el descanso del Hércules-Atlético B, que arrancará a las 19 horas.

