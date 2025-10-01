Baena, el eterno capitán del Hércules

Entré en el bar y estaban los de siempre. Julia, la camarera que se paga los estudios de Física sirviendo copas, poniendo a José Vicente su White Label con hielo, cómo no, en vaso de tubo y con su botellita de agua mineral, que no se nos enfade. Jorge, alias “el Cebollo”, contando sus batallitas a todos y a nadie. Sentados, en la mesa del fondo, José María y los otros tres jubilados, palillos en boca y fichas en mano, jugando la partida de dominó de todos los jueves. Y en la barra, César y Rúper, dos de las mejores enciclopedias vivientes del fútbol alicantino que siguen discutiendo, a falta de un presente mejor y al calor de dos frías cervezas, sobre qué Hércules fue mejor, si el de los años treinta o el de los setenta.

- ...Pero es que aquel equipo de los treinta era incomparable... De no ser por el estallido de la Guerra, podríamos tener alguna Liga o alguna Copa en la sala de trofeos. Aquellos tíos entrenados por Manuel Suárez dejaron para la historia dos ascensos consecutivos, dos sextos puestos seguidosen Primera y una semifinal de Copa ante el Madrid, ni más ni menos.

- Sí, lo sé. Muy meritorio. Pero el fútbol primitivo era otra cosa. Las diferencias económicas entre unos y otros no eran tan marcadas como en los setenta. En esos años, los pedigrís ya estaban más que establecidos: el Madrid de Pirri o Paul Breitner, el Barça de Cruyff y Neeskens, el Atleti de Don Luis Aragonés y los sudamericanos, el Bilbao de Iríbar, el Valencia, la Real, el Betis… era muy difícil colarse en la parte alta… y aquel Hércules de Arsenio Iglesias lo logró. Y de qué manera: un ascenso, ocho temporadas entre los grandes y varios puestos de honor en Primera, como el quinto lugar de la 1974-1975 o el sexto de la 1975-1976… es más, se quedó sin UEFA por diferencia de goles...Todo eso, en aquel contexto, tenía aún más mérito.

- Casi me convences… lo dejaremos en empate técnico… Ahora hablemos de jugadores y, si te parece, empecemos por el principio, por el 1, por el portero José Pérez. Poca broma: siete campañas en Alicante, pasó de Tercera a Primera vestido de blanquiazul y, aunque le duró poco, llegó a ser el heredero del“1” de Zamora en la selección. ¿Quieres más detalles? Agilidad felina, buena colocación bajo palos y reflejos a prueba de bombas... pero no de los tacos portugueses. Ya sabes, aquellas botas no eran las de hoy en día… y aquellos clavos menos… uf...

(Aclaro: Pérez, jugando con la Roja -entonces la azul, por aquello de aquel 18 de julio- recibió un puntapié de un rival, golpeándole en un ojo con el taco de la bota durante un lance de un Portugal-España. Este golpe le ocasionó graves problemas de visión, tanto que desde entonces su carrera fue una continua cuesta abajo con varios errores groseros que lastraron su reputación y acabaron forzando su retirada).

Baena -agachado, segundo por la izquierda- posa junto a sus compañeros minutos antes de un partido ante el Real Madrid / Colección Vicente Mestre

- Sí, César, muy buen portero y mucha mala suerte también, todo lo que tú quieras… pero nada comparable al trío que formaron en los setenta el paraguayo Humberto, el vasco Deusto y el argentino Santoro. Los tres míticos, los tres internacionales. ¿Qué plantilla podría tener tres cancerberos -como se decía entonces- de ese estatus hoy en día?

Tras la pregunta, retórica y reveladora a partes iguales, César -el entusiasta del fútbol primitivo de los años treinta- apura de un trago su primera cerveza, apenas la saborea, suspira y pide la segunda. Sabe que esto no ha terminado todavía...

- Touché… 1-0. ¿Pero qué me dices de la línea de zagueros formada por Goyeneche y el legendario Maciá? El guipuzcoano fue internacional con España en 1934 y el santapolero, que no sólo era zurdo en el césped, no pudo serlo por sus ideas. Era demasiado rojo para llevar la roja...

-José Antonio, Quique, Rivera y Giuliano. “El araña” por la derecha, el excolchonero y campeón de la Intercontinental por la izquierda y, en el centro de la zaga, la pareja más icónica de centrales que ha vestido la blanquiazul. Creo que no hace falta decir más…

2-0 y tercera ronda de cervezas. El asunto está animado y no sólo por el debate entre los dos herculanos. Quizás sea porque el viernes y el finde llaman a la puerta o tal vez porque el verano también es un estado de ánimo, pero lo cierto es que se respira muy buen ambiente en el bar.

-¿Seguimos, Rúper? Va, que aún me quedan balas en la recámara: Blázquez y Alejandro Morera. Casi nada. Un gol del primero de ellos al Celta nos dio el primer ascenso a la máxima categoría y Morera… uf, cómo hablar de Morera. Palabras mayores. El costarricense era un actor de telenovela vestido de corto, un profeta del balón que cantaba gol mejor que su compatriota Chavela Vargas. Seiscientos tantos en casi setecientos partidos durante su carrera le confirieron el estatus de leyenda. Pocas veces cupo tanta grandeza en ciento sesenta y cinco centímetros. Como dato curioso, su corazón está enterrado en el estadio que lleva su nombre en Alajuela, bajo la tribuna que ocupan los hinchas más apasionados del Alajuelense, el club al que se marchó tras tener que abandonar a toda prisa el Hércules y España por el inicio de la Guerra Civil.

- A veces hablas tan bien que casi me convences. “Piquito de oro”, ya te lo decían en el colegio. Y no les faltaba razón. Pero vamos a ver, si hablamos de balas, de pólvora, de ataque, ¿qué opinas del colorao Charles o de Barrios? Hasta la irrupción del “Tigre” ningún atacante herculano había sido tan fiero ante el marco contrario: 48 goles con el Negre Lloma en el pecho le contemplan.

- ¿Seguro que ninguno? Te recuerdo que en la campaña de la reanudación del fútbol en España, la 39-40, Pepe Vilanova hizo la friolera de 24 goles en 26 partidos con la zamarra blanquiazul…

Piquitos de oro aparte, Rúper -el “defensor” del Hércules de los setenta- debió pensar que, en ese momento, acababa de encajar un gol por toda la escuadra. Sí, quizás en parte porque en aquellos tiempos se marcaban muchos más goles que en los setenta, pero lo cierto es que los atacantes del equipo de la década de los treinta tuvieron mejores cifras. Mucho mejores.

- Bien, interpreto que tu silencio es consecuencia y sinónimo de 1-2. Vamos, ¿pides la última ronda, a ver si empatamos, que en media hora tengo que ir a recoger al nene del entrenamiento?

Dicho y hecho, que los códigos de bar se respetan. Rúper pide a Julia la última y esta llega sin dilación, acompañada incluso de unos frutos secos que, seguramente por las tres birras que acumulan sin nada sólido en sus estómagos, se ven más apetitosos de lo que deberían. Instantes después, coge un puñadito, se lo hecha a la boca y a continuación da un largo trago. Tiene prisa pero no quiere dejar a medias el debate. Da otro sorbo, este más cortito, piensa y dispara:

- ¿Y qué hay de los iconos? Como por ejemplo, el constructor José Rico Pérez, bajo cuya presidencia los blanquiazules se hicieron un clásico de Primera, compitiendo de tú a tú con Barça y Madrid...

- Sí, sin duda, santo y seña de esa máquina de quitarnos años a base de disgustos que hoy atiende al nombre de Hércules. Pero, sinceramente, creo que el mítico Chepa está a su altura. Hasta el punto de que sin él, es más que probable que no estuviéramos teniendo ahora esta conversación…

- Ok. Te lo compro. ¿Pero qué me dices del estadiomundialista Rico Pérez? Estarás de acuerdo conmigo en que pocos campos de fútbol tienen tantas batallas. En el vestuario del Madrid de Santillana y Juanito hablaban de él como “la consulta del dentista”… no veas cómo sufrían aquí...

- Sí, concuerdo... pero Bardín también debió vivir jornadas apasionantes. Los comienzos del fútbol, con tanta gente en la grada trajeada y con sombrero, ya de por sí, deberían ser fascinantes...

- ¿Y Kustudic y el hat trick ante el Valencia que le hizo inmortal en el Rico Pérez en enero del 79?

- No más importante que Tatono, “el hombre del pañuelo”, autor del primer gol en Primera División en un Hércules-Athletic de Bilbao de noviembre de 1935.

- ¿Y Juan Baena, el “todocampista”, líder callado y eterno capitán?

En ese momento se hizo un silencio. Mitad de duda, mitad de respeto, pues ambos lo vieron jugar cuando eran niños... Pasaron unos segundos y, tras ellos,se escuchó un demoledor “como Baena no hubo otro…” que sonó a claudicación de César y a fin del debate de las décadas...

Pero quién fue Baena

Aunque nacido en Ceuta, Juan Baena Ruiz (18 de mayo de 1950) se estableció siendo muy niño en Sevilla, donde empezó a jugar en los infantiles del Real Betis. En la casa verdiblanca, desdesus albores en los infantiles hasta su debut con el primer equipo, Baena se caracterizó por ser un delantero fajador, valiente y buen rematador. Un ariete de los de antes, de los de toda la vida, de los que ya no hay. Se le veía potencial pero, quizás por ser demasiado joven o tal vez porque tenía a dos internacionales compitiendo por el “9”, lo cierto es que aquel Betis no tenía sitio para él. Tocaba hacer las maletas destino Logroño y la Segunda División. Era la recta final de la temporada 70-71 y únicamente permaneció dos meses en la capital del vino, donde precisamente no es que se emborrachara de gol: sólo una diana en siete partidos.

Los brotes verdes

Al año siguiente, se produciría un movimiento que cambiaría todo su universo. Tras empezar la temporada en un Betis donde seguía sin tener minutos, el Hércules del recién llegado a la presidencia José Rico Pérez llamó a su puerta. El técnico blanquiazul Ignacio Eizaguirre le prometió minutos de calidad como suplente de Marcos y tanto Baena como el Betis aceptaron. En la capital de la Costa Blanca sus números fueron mucho mejores que en Las Gaunas: 13 goles en 30 partidos (con 18 titularidades). Además, fue decisivo en la promoción de permanencia, donde anotó dos dianas en el doble enfrentamiento a vida o muerte ante el Cartagena. En las dos temporadas siguientes se hizo con el puesto de titular y se movió en guarismos muy similares (9 y 11 tantos), con la salvedad de que en la segunda de ellas, ya con Arsenio Iglesias en el banquillo, el conjunto alicantino consiguió el ascenso a Primera. Precisamente el gallego, ante las necesidades del equipo, se iba a inventar una nueva posición para Baena, situándolo en la medular en base a sus características. Y la jugada salió redonda, pues el ceutí se adaptó rápidamente y se convirtió en ese mediocentro posicional, táctico, intensoe inteligente que aquel Hércules precisaba. Además, a su éxito individual volvía a sumar otro colectivo, pues el club blanquiazul iba a conseguir en la temporada 74/75 la mejor clasificación de su historia. Y eso que no empezó especialmente bien, tanto es así que al término de la primera vuelta los alicantinos marcaban la permanencia, situándose a un punto del descenso. Sin embargo, en una segunda parte de la temporada prodigiosa, donde sólo sumaron dos derrotas, los de Arsenio acabaron quintos empatados en la cuarta plaza con la Real Sociedad. Sólo el golaveraje con los vascos separó al cuadro herculano de la Copa de la UEFA.

El año siguiente iba a estar marcado por el fichaje de GerónimoSaccardipor el club. Y es que, cuando se juntan en una frase “cinco”, “internacional” y “argentino” solemos estar ante palabras mayores. Sin duda, con el “Cacho” ese era el caso. Arsenio esperaba que el talento y la personalidad de Saccardi se complementase en el centro del campo con las ayudas defensivas y el rigor táctico de Baena. Dicho de otro modo, el ceutí se iba a convertir en el “guardaespaldas” del argentino. Y todo salió a pedir de boca. Ambos formaron una sociedad que funcionó a las mil maravillas y, como no podía ser de otra manera, el colectivo se benefició de ello. Aquel año, de manera inversamente proporcional al anterior, el Hércules fue de más a menos, llegando a estar en segunda posición de la tabla -solamente por detrás del Real Madrid- a finales de noviembre. Sin embargo,tras una floja segunda vuelta -donde sólo ganó cuatro encuentros- finalizó la Liga 75-76 en una excelente sexta posición. Seguían los brotes verdes.

Una imagen del acto en el que se concedió la puerta 8 del estadio a Baena / Colección Vicente Mestre

Nuevo paso "atrás" para seguir avanzando

Tras dos magníficas campañas, tanto individual como colectivamente, la 76-77 le iba a traer un nuevo reto. Baena, que había sido clave jugando como centrocampista, iba a pasar al centro de la zaga, de nuevo por “necesidades del servicio”. Arsenio Iglesias, consciente de las carencias defensivas en el juego aéreo (Giuliano y Rivera no eran centrales altos), pensó que la altura y el salto del ceutí podían ser muy aprovechables atrás. Así pues, con los ciento ochenta y dos centímetros del de Ceuta al servicio de la defensa herculana, se ponía en práctica el enésimo experimento del “Bruixo de Arteixo”. Y tampocole fue precisamente mal: el capitán rindió a gran nivel como central mientras que el Hércules finalizó en mitad de la tabla y se quedó en la orilla de hacer historia ante el Betis en la Copa del Rey. El “hombre de confianza” de Arsenio jugó 34 partidos y, una vez más, volvió a ser fundamental. Para hacernos una idea de lo importante que era Baena para el técnico gallego, apunten este récord: en las temporadas75/76 y 76/77, el exbético jugó los 68 partidos de Liga y sólo fue sustituido en cinco de ellos, dejando únicamente de jugar 75 minutos entrelasdos campañas. Simplemente espectacular.

Como si de Michael Jackson y su Billie Jean se tratara, conforme avanzaba su carrera, Baena iba retrasando cada vez más su posición en el césped: aquel ariete prometedor ya se había convertido en un zaguero fiable, gran marcador y magnífico en el juego aéreo (memorables sus duelos con Santillana en el Santiago Bernabéu y el José Rico Pérez). Los siguientes años, ya sin su mentor Arsenio Iglesias en el banquillo, nos siguieron dejando a un Baena fijo en cualquier once blanquiazul. Mesones, Joanet, Koldo Aguirre… todos los técnicos que llegaban a Alicante confiaban ciegamente en el jugador ceutí, al que sólo los problemas físicos fueron limando su importancia. Especialmente doloroso fue su último año y medio en el Hércules y en el fútbol, pues apenas pudo participar en ocho partidos y no pudo evitar el descenso del cuadro alicantino tras ocho campañas entre los grandes.

Gran jugador y mejor persona...de verdad

Esto, sin embargo, no puede empañar en absoluto su carrera en Alicante. Juan Baena, que ostenta el récord de partidos con la camiseta blanquiazul (309), fue mucho más que un buen delantero, un gran centrocampista y un magnífico central. De hecho, ningún logro individual o colectivo haría justicia realmente a lo que significó el jugador para el Hércules Club de Fútbol. El ceutí escuchaba más que hablaba. Nuncadaba grandes titulares. Ni siquiera cuando se sacó la carrera de Medicina en tiempos en los que la inmensa mayoría de los jugadores no tenían estudios superiores. Ejerció como traumatólogo y médico de familia desde poco después de abandonar el fútbol en 1982 hasta su fallecimiento en 2012. Incluso fue médico de su Hércules durante muchos años y cuentan los que le conocieron que con él sí era verdad aquello de “gran jugador y mejor persona”. Fuera del campo, era un hombre tímido, reflexivo y hasta retraído; conforme pisaba el césped se transformaba en un gladiador, en defensor incondicional de sus compañeros yen ese líder callado que necesita cualquier equipo. Baena fue, es y será un símbolo del mejor Hércules de la historia y su eterno capitán allá donde quiera que esté. Resumiendo y como dijo César en el bar, como Juan Baena Ruiz nuncahabrá otro. Con él rompimosel molde...