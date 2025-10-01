La irregularidad del grupo 2 de Primera RFEF mantiene las opciones de un Hércules en sequía

Cinco jornadas ya, a prácticamente horas de jugarse la sexta en Primera Federación. Para el Hércules ha sido un tedioso primer mes de competición, largo y cuesta arriba, todo por la escasez de puntos y goles. Para los otros gallos del grupo, los que apuntaban maneras, tampoco ha sido fácil... En septiembre ningún equipo ha sido capaz de conseguir tres victorias, y los que más arriba están en la tabla, el Atlético Sanluqueño y el Sabadell, tan solo suman 9 puntos de 15 disputados, no demasiado lejos de los 8 puntos que atesora el octavo clasificado: el Eldense.

Hasta el duodécimo, el Tarazona, la diferencia con el liderato es de dos puntos, menos de un partido. Igualdad máxima en el grupo 2 de Primera Federación fruto de que ningún conjunto ha tenido la regularidad que, por ejemplo, sí tiene el líder del grupo 1, el Tenerife, con pleno de victorias. La clasificación no guarda grandes distancias y eso es un alivio para equipos que, por otro lado, han decepcionado en su arranque liguero. Del caso del Hércules se habla, como es natural, a diario en las páginas de este periódico, pero en el descenso provisional le acompaña un club tan rival como cercano: el Real Murcia.

A cinco puntos del liderato

Ambos equipos tenían, por plantilla, afición e historia, la vitola de candidatos antes de que el balón se pusiese en juego a principios de mes. Ya con el esférico sobre el césped, las cosas se han ido torciendo hasta el punto de que hay entrenadores que penden de un hilo o que viven la crónica de una destitución anunciada. La racha de tres derrotas seguidas solo la ha padecido el Hércules en lo que va de curso, ambos equipos han encajado más goles de los que han anotado y ambos conjuntos han perdido ya dos tercios de los puntos posibles hasta ahora.

Y aún así, tanto los pimentoneros como blanquiazules tienen el play-off e incluso el liderato a la salvable distancia de 4-5 puntos. Claro está que, para subir, otros (y no precisamente pocos) deberán caer. Más claro está que, para subir, primero deberán ganar.

Con lo primero hay espacio para creer. Candidatos como el Ibiza, el Eldense, el Europa o el Cartagena han perdido en la última jornada. Cualquiera de los tres pudo haber sido líder durante la semana con una victoria, pero se les ha resistido. En el medio, el Alcorcón, que empató en un anodino partido en el Rico Pérez, respiró aliviado en la quinta plaza porque sus rivales no le relegaron a mitad de tabla. También salvó el fin de semana el Nàstic de Tarragona, de los presuntos pesos pesados en verano y ahora en plena lucha por acercarse a sus objetivos. Bienvenidos al sube y baja del grupo 2 de Primera RFEF, donde todas las plazas serán rotativas, si vale el término, hasta la última jornada.

La cuesta de octubre

En cuanto a lo segundo, la respuesta está en lo que haga el club con un equipo que no responde. El Hércules afronta un octubre crucial para mantener abierta la ventana de colarse en la zona noble mediante una buena racha. El intento de asedio a la fortaleza del Teruel este domingo será, además, otra prueba para un Rubén Torrecilla que sobrevive a los embates de cada fin de semana con "respiración asistida" desde lo más alto del club. Ganar en el estadio de Pinilla al equipo turolense, hoy dirigido por el alicantino Vicente Parras, no solo implica romper su invicto en casa, sino también que el Hércules deje de ser el único equipo del grupo que no ha puntuado a domicilio.

Luego de ese "matchball" tocará otro en el Rico Pérez contra el filial colchonero, dirigido por Fernando Torres y que ahora ocupa el tercer lugar de la tabla. Con la liga aún comprimida en puntuación, todos los rivales son prácticamente competidores directos para un Hércules donde todo lo que sea resignar el ascenso es una decepción.

En todo caso, no hay puerto al que volver. La temporada avanzará y aunque la irregularidad persista incluso entre los equipos fuertes del grupo, jornada a jornada se abrirán brechas y el rendimiento irá poniendo a cada quién en su lugar.