Jeremy de León no irá a jugar con Puerto Rico

El temor de Rubén Torrecilla de que Jeremy de León pudiera lesionarse con su selección queda descartado. El extremo del Hércules ha caído bastante antes de poder viajar a Puerto Rico. El joven atacante se queda sin poder acudir a la llamada de su seleccionador, que le había convocado para el amistoso que su país va a disputar el 13 de octubre contra la campeona del Mundo, Argentina.

El exfutbolista del Real Madrid sufrió una microrrotura en el isquiotibial de la pierna derecha en el entrenamiento del jueves y deberá permanecer entre dos y tres semanas de baja, tal y como ha ratificado el entrenador este mismo viernes en la rueda de prensa previa al duelo de su equipo en Pinilla, frente al CD Teruel que entrena el ilicitano Vicente Parras.

De esta manera, el boricua se une en la enfermería a Nico Espinosa, Nacho Monsalve y Rubén Cantero, todos en fase de recuperación de sus diferentes molestias. Ninguno de ellos tiene un plazo fijado de vuelta, por lo que el técnico extremeño no podrá disponer de ellos, al menos, en las dos próximas citas ligueras.

Para saber si estos cuatro son los únicos que no puedan subirse al autocar hay que esperar a la última sesión de trabajo, la que tendrá lugar en la matinal del sábado. En ella se someterán a la última prueba Samu Vázquez, que no pudo completar el duelo frente al Alcorcón de la semana pasada, Alejandro Sotillos, que también tubo que retirarse a pocos minutos del final por un fuerte golpe en el tobillo tras suplir al albaceteño, y también Carlos Rojas y Oriol Soldevila, sobrecargados, aquejados de un principio de contractura muscular.

¿Once complicado?

En menos medida, Carlos Mangada también arrastras molestias musculares, aunque en su caso no se teme por su concurso en Pinilla, donde el Hércules no ha ganado nunca y tampoco ha conseguido marcar.

Ben Hamed bromea con Jeremy de León evocando la etapa en el Real Madrid del puertorriqueño. / Álvaro Egea / HCF

Con todo, el preparador blanquiazul, confía en alinear un once de garantías muy similar al que inició el encuentro en el Rico Pérez frente al cuadro madrileño el domingo pasado, con Bolo como posible novedad en el centro de la defensa, Colomina recuperando la titularidad en el once al lado del imprescindible Ben Hamed, y con la duda de su Unai Ropero aparece como extremo en la izquierda para que Rojas caiga a la derecha y Soldevila pueda jugar detrás del delantero, que volverán a disputarse entre Slavy y Fran Sol.