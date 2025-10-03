Teruel, un rival imposible para el Hércules

Negro augurio. Próximo rival: CD Teruel. El Hércules regresa este domingo a Pinilla. Lo hará en el primer turno de la tarde (16 horas) obligado a ganar por las circunstancias que le inundan y por más que la historia le niegue un triunfo que necesitan tanto el proyecto como el entrenador. Los alicantinos vuelven a medirse con los turolenses en partido oficial. Y de nuevo, como ya le pasó a Ángel Rodríguez, el primer técnico de la era Paco Peña, con la sensación de que la cita puede significar un punto de inflexión... para bien o para mal.

Hasta la fecha, solo existen cuatro precedentes de enfrentamiento entre una y otra entidad. Cuatro partidos con un balance netamente favorable a los aragoneses, que han ganado tres y solo han cedido un empate. El Hércules no ha sido capaz de imponerse aún a su próximo oponente. Es que ni tan siquiera ha logrado marcarle un gol. Nada. Nunca ha visto puerta ni mucho menos ha celebrado un tanto en sus duelos contra el Teruel.

El ayudante de Lolo Escobar toma notas durante la derrota del Hércules con el Teruel en Alicante. / Jose Navarro

De Pinilla ha regresado con derrota siempre, la última vez, el 10 de octubre de 2022. Aquel domingo, a Ángel Rodríguez, le tocaba demostrar la robustez de su idea. Después de dos empates iniciales, frente a Mallorca B y Badalona Futur, jugando aparentemente bien, y dos triunfos consecutivos, contra El Prat (0-2) y Espanyol B (2-1), muy solventes ambos, a los blanquiazules les tocaba atravesar la autovía Mudéjar.

Optimismo desbordado en la hinchada tras dos años de penuria insoportable y posibilidad de asaltar el campo del líder. Los turolenses, en lo más alto de la clasificación entonces, aventajaban en dos puntos a los alicantinos. Ganar en Pinilla no solo situaba al conjunto blanquiazul en la cima después de una larga travesía por el inframundo, también refrendaba la apuesta por el técnico.

Desierto

No hubo manera. Las ganas del exherculano Stéphane Emaná, con sed de venganza desde su marcha por el sótano del club pese a la promesa de renovación que él aseguraba que había recibido del entonces director deportivo, Javier Portillo, y la destreza del bloque de Víctor Bravo, mucho más trabajado que el del preparador leonés, aterrizado en Alicante tras ascender con el Pontevedra, le dieron la victoria a los locales.

Valió el tanto de Daniel Villanueva, 'Villa', que anotó en el 65, siete minutos después de haber sustituido al camerunés, sobreexcitado por su particular vendetta. El mediapunta malagueño consolidó a su equipo arriba y sentó las bases de lo que sería un hito mayúsculo al final de curso para el CD Teruel, que subió a Primera Federación como campeón.

Chechu Flores no puede recibir la pelota durante una visita del Hércules al estadio Pinilla de Teruel. / LOF

Al Hércules, claro, le fue mucho peor después de aquel tropiezo. El desengaño en forma de bofetón, otra vez, deparó un curso calamitoso. Un solo triunfo en las siguientes ocho jornadas. Ambiente cada vez más raro, más sombrío, con invasiones de campo con intenciones poco amistosas tratando de tomar el palco y temporada amarga coronada con la estampida del sustituto de Rodríguez, Lolo Escobar, asustado por todo lo experimentado desde que cogió las riendas del proyecto a mitad de curso.

Ahora, tres años después, el Hércules retorna a Pinilla con la sensación de todo o nada, con un proyecto en tela de juicio y un entrenador cuestionado por todo el mundo y aplastado por sus pésimos números: 7 victorias en 25 partidos desde el pasado 1 de enero. Más de la mitad de sus resultados son derrotas: 13.

Si el conjunto alicantino, que no le ha metido ni un solo gol en cuatro enfrentamientos a su rival del domingo y únicamente le ha arañado un punto de la docena que llevan disputados prorrogara esa estadística, la posibilidad de cerrar la sexta jornada como colista sería alta y, seguramente, nada volviera a ser igual en una entidad empeñada en asomarse al abismo en cuanto tiene la más mínima probabilidad.