Torrecilla, antes del Teruel-Hércules: "Estamos bien, pero necesitamos una victoria"

El técnico del Hércules, Rubén Torrecilla, ha asegurado este viernes, en la rueda de prensa previa al partido en Teruel, que si su equipo, en crisis de resultados después de tres derrotas en un mes sin triunfos, es capaz de conseguir la victoria en Pinilla "se verá todo de otra manera", en alusión a la situación clasificatoria.

"La Liga está muy igualada, estamos a cuatro puntos del play-off y a cinco del liderato. Todo está desordenado ahora", valoró el preparador extremeño, que admitió que la semana ha sido "complicada" por las bajas y las lesiones que sufren varios jugadores.

El técnico cacereño afirmó que conoce la forma de jugar del exentrenador del Alcoyano, ahora al frente del proyecto turolense, por lo que indicó que el Hércules deberá llevar "el partido a su terreno" y deberá "ganar los duelos y competir al máximo", a la vez que destacó la importancia de las acciones a balón parado.

A vueltas con la mala cabeza del futbolista

Torrecilla insistió en que en la actual dinámica del conjunto blanquiazul "el tema mental es muy importante", aunque admitió de forma somera que el equipo "tiene cosas que mejorar".

"Cuando llegue esa victoria, nos liberará", apostilló el entrenador, cuyo bloque suma cuatro jornadas consecutivas sin vencer, lo que le ha llevado a ocupar la zona de descenso.

Rubén Torrecilla responde a las preguntas relativas al CD Teruel-Hércules CF de la jornada 6. / P. R.

El preparador de Jarandilla de la Vera descartó para el partido al extremo Jeremy de León, con una lesión muscular, y mantiene las dudas de Rentero, Sotillos y Carlos Rojas, con diversos problemas físicos, además de los tocados Samu Vázquez, Carlos Mangada y Oriol Soldevila, y cuya presencia en la convocatoria dependerá de su evolución en las próximas horas. Este sábado, todos se probarán en la última sesión de trabajo.

El entrenador descartó que el equipo no esté a un buen nivel físico y, aunque hace solo siete días lo negó categóricamente, esta vez explicó que ha introducido "modificaciones" en todos los encuentros, y "durante los partidos" se han llevado a cabo "cambios tácticos y alternativas para mejorar el rendimiento del equipo", que salta al campo "en función del cómo se coloca el rival", volvió a subrayar.

Rubén Torrecilla insiste en que tanto la propiedad como la dirección deportiva del Hércules, pese a los malos resultados, le transmiten "tranquilidad". "Enrique (Ortiz) y Paco (Peña) ven al equipo entrenar y cómo trabaja. Es cuestión de cambiar la inercia de resultados con una victoria", resolvió el extremeño.