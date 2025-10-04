Teruel-Hércules: Torrecilla busca alivio en tierra hostil

Viaje cómodo... pero solo hasta llegar a las inmediaciones de Pinilla. Allí, rodeado de edificios, emerge con modestia el campo urbano en el Hércules no ha conseguido ganar nunca. De hecho, ha perdido siempre en liga. Este domingo regresa para medirse con el Teruel rugoso que dirige Vicente Parras, que trata de conseguir en la ciudad aragonesa lo mismo que logró en Alcoy: afianzar un proyecto hecho con más mimo que dinero en la antesala del fútbol profesional.

Ficha con los datos más relevantes del partido CD Teruel - Hércules CF. / INFORMACIÓN

Nadie en la categoría conoce mejor al equipo de Rubén Torrecilla. No se perdió ningún encuentro de los blanquiazules en el Rico Pérez la temporada pasada, así que por ahí el margen de sorpresa es mas bien escaso. El preparador ilicitano ha armado una estructura joven que ejecuta sobre el césped su idea de control de espacios e intensidad en los duelos. Solo tres futbolistas de los que alinea de inicio con asiduidad rebasan la treintena y está logrando extraerle el jugo a Abraham del Moral, el exblanquiazul que apenas tuvo ocasión de brillar en el Hércules.

Vicente Parras dirige una sesión de entrenamiento del CD Teruel esta semana, antes de la visita del Hércules. / CDT

Como pilar de una defensa de tres centrales, el canterano del Villarreal vuelve a encontrarse con el técnico que apenas le dio oportunidades, y cuando lo hizo fue para situarle como lateral zurdo. Cómodo sin la pelota, el Teruel de Parras ya superó la semana pasada al Europa en Pinilla y le privó del liderato. Cuatro goles marcados y seis puntos obtenidos. Los tres que han celebrado los alicantinos en las cinco primeras fechas le han reportado un par menos (4).

Tres datos importantes de los enfrentamientos entre Hércules y Teruel en liga. / INFORMACIÓN

El preparador extremeño ha viajado con las duda más que seria Sotillos, que fue sustituido en el empate con el Alcorcón hace seis días por diferentes molestias. Galvañ, que le cubrió ese día, puede ser la novedad inicial en el lateral derecho. Nico Espinosa, Cantero, Monsalve, Jeremy de León y finalmente Samu Vázquez causan baja por lesión; mientras que Mangada, Soldevila y Rojas se han subido al autocar con afectaciones aparentemente llevaderas. Sin embargo, es probable que el exatacante del Murcia ceda su lugar en el once a Unai Ropero, que puede formar de inicio partiendo desde la izquierda.

A la búsqueda del sistema... que funcione

La otra opción es que finalmente Rojas sí juegue, pero lo haga en el perfil diestro para que Solde pueda actuar más cerca del área, detrás del punta, que previsiblemente, por las condiciones particulares de Pinilla, sea Fran Sol en vez de Slavy. Al Hércules, después de tres derrotas y un empate en las últimas cuatro fechas, solo le valdría de verdad un triunfo, pero teniendo en cuenta los precedentes frente al cuadro turolense y sus dificultades para generar peligro de los blanquiazules, sumar no sería una opción desdeñable.

INFORMACIÓNTV

Una victoria supondría un alivio importante en mitad del ruido antes de que pise la hierba del Rico Pérez el líder del grupo 2, el filial del Atlético de Madrid, el próximo viernes, 10 de octubre, a las 19 horas. Una derrota situaría al proyecto en una posición muy incómoda en vísperas de la cita trascendente de la semana que viene. Torrecilla está convencido de que su equipo «está bien», que solo necesita un triunfo «para liberarse». Seguro que razón no le falta, pero para ganar y quitarse lastre hay que generar peligro, de lo contrario queda uno a expensas de la excepcionalidad, que tiende a ser bastante esquiva.