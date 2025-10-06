Rubén Torrecilla dirigirá el Hércules-Atlético de Madrid B este viernes

La historia de Rubén Torrecilla en el Hércules tiene un capítulo más... como mínimo. El que se escribirá el viernes en el Rico Pérez con la visita del filial del Atlético de Madrid. El duelo, programado para las 19 horas, enfrentará en Alicante al colista del grupo 2 con el líder, un duelo que puede significar la redención definitiva del proyecto o su estallido por los aires definitivo en función del desenlace.

Después de tres horas de reunión, la propiedad, presente en las oficinas, y el máximo responsable técnico, todos integrantes de la comisión deportiva herculana, han decidido que el preparador extremeño continúe dirigiendo las sesiones de trabajo hasta el viernes, todas en el estadio mundialista por la resiembra del terreno de juego de Fontcalent.

Rubén Torrecilla aguarda el inicio del partido del Hércules en Teruel. / CIERZO VISUAL / LOF

El patriarca de la familia Ortiz, dueña de la SAD blanquiazul, en primera persona, se encargó de corroborar públicamente la medida adoptada a pesar de que la confianza en que Torrecilla pueda ser quien ejecute el golpe de timón que requiere el proyecto para salir del pozo en el que ha caído sea poca... por no escribir ninguna.

El todavía entrenador del Hércules dirigió por la mañana una leve sesión de recuperación con la mayor parte de la misma desarrollada en el gimnasio, y apenas diez minutos sobre la hierba. El técnico, solo, con gesto aparentemente tranquilo, sentado en el banquillo mientras el grueso del equipo se ejercitaba dentro, aún está convencido de que puede dar con el modo de revertir la pésima dinámica, posando el foco sobre el factor ambiental y el laberinto emocional de los futbolistas más que en los vericuetos tácticos, en la grotesca (y muy evidente) dificultad para hacer goles.

El técnico de Jarandilla de la Vera, que sigue destacando la fortaleza de su plantilla actual y la mejoría experimentada cualitativa y cuantitativamente con respecto al curso anterior, lamenta la plaga de lesiones y enfermedades que están mermando la preparación de las contiendas.

A primera hora de la mañana, poco después de llegar al estadio para iniciar la semana previa al choque contra el líder Atlético Madrileño, Torrecilla no albergaba ninguna duda de que seguiría entrenando al Hércules pese a los números indefendibles (e insostenibles) que exhibe en 2025 y la dificultad enorme que está encontrando para sumar puntos desde el ascenso a Primera RFEF.

Tres horas y media después, cuando se puso fin a la reunión mantenida entre todos los que en el club tienen poder de decisión ejecutiva y opinión directa (e influyente), pasada la una de la tarde, se confirmó lo que se antojaba imposible, el convencimiento matinal del preparador blanquiazul en su continuidad. Torrecilla seguirá en su cargo hasta el viernes... como mínimo.