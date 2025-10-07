Análisis | Malabares en el Hércules con Rubén Torrecilla

Nadie cree que Rubén Torrecilla pueda reconducir la pésima situación del Hércules. Todo el mundo respeta y ensalza su trabajo, sus valores, su implicación personal, pero ya no queda ni una sola figura en el seno de la entidad que vea en él una solución. Por eso la buscan denodadamente mientras intentan transmitirle al entrenador (y por añadidura a su vestuario) una serenidad que valga para hacer soportable el tiempo necesario para conseguir el compromiso de quien hoy se piensa si asumir el desafío de devolver el crédito de autoproclamado aspirante al ascenso con el que el club inició la temporada.

Tiene nombre y apellido. En realidad, nombre, apellido y apodo. Lo tiene, además, desde hace años, desde que Javier Portillo, entonces director deportivo del equipo alicantino, se decantó por Lluís Planagumà en la última criba, a la que llegó el catalán junto al otro candidato. Tres veces se ha cruzado después el «descartado» con quien no le eligió y en todas salió ganando: dos partidos de «play-off» y una primera ronda de la Copa del Rey, dos con el Rico Pérez como escenario.

Desde aquel verano de 2018 ha pasado el tiempo y el caché del «elegido» ha mejorado sobremanera. Está muy por encima de lo que puede permitirse un equipo de Primera Federación, por más Hércules que sea. Pero el económico no es el único escollo, hay otro difícil de sortear y que tiene que ver con el riesgo profesional, con las consecuencias laborales futuras que puede acarrear no lograr el objetivo fuera del fútbol profesional. En la mitad de ese camino están ahora esas dos partes, que mantienen contactos realmente serios desde que Vicente Parras aireó en Pinilla todas las carencias futbolísticas del planteamiento blanquiazul en apenas 35 minutos.

Torrecilla, siempre vehemente, aparentemente seguro de sí mismo, aunque cada vez menos convincente, cree (y lo cree de verdad) que lo que le pasa a su equipo es pasajero, que se resolverá cuando se termine la «plaga de lesiones» que está mermando al plantel, que las derrotas son consecuencia de «pequeños detalles» que, de momento, nunca caen del lado del Hércules.

Lo repite cada rueda de prensa, en las algo más prudentes previas a los encuentros y en las más delirantes (y difíciles de compartir) que ofrece habitualmente después de las derrotas. Cuatro en las seis primeras jornadas. Y es ahí, justo en la cantidad, donde se le diluye el discurso.

El salto de categoría se le ha atragantado a Rubén Torrecilla. Más allá de consideraciones tácticas, la matemática revela una foto fija muy fea de ver. El todavía preparador blanquiazul ha perdido el 50% de los encuentros que ha dirigido hasta la fecha en la tercera categoría nacional con el equipo alicantino: 22 de los 45 han acabado sin puntos para él.

Frente al Atlético Madrileño alcanzará los 81 duelos oficiales al frente del primer equipo de la SAD propiedad de la familia Ortiz. El dato es para celebrarlo viniendo de donde se viene con el actual administrador al frente. El dueño ha confiado en «Rubén» hasta el final, hasta que se ha quedado sin argumentos, hasta que el peso de la estadística le ha acabado de doblar el brazo.

Los afectos pesan, y el agradecimiento por lo conseguido, también. Da igual cómo se produjera ni las turbulencias que hubiera que atravesar, la faena se completó con éxito y por fin hubo algo que celebrar después de la montonera de desengaños sufridos. Sin embargo, todos los ciclos tienen un comienzo, un nudo y un desenlace, y el del técnico de Jarandilla de la Vera está a punto de cerrarse.

Lo que suceda este viernes frente al líder, que acude a la cita enrachado –con tres victorias seguidas después de haber marcado siete goles y solo encajar uno– es casi lo de menos porque la sensación es que ha llegado el momento de probar otra fórmula, otro método, uno más ajustado a la realidad del objetivo y a la inversión realizada, que se disparará hasta lo desaconsejable si finalmente la primera opción (la que goza de unanimidad en la comisión deportiva) acepta el reto de reflotar a un Hércules que ahora mismo está en la lona, último clasificado, repitiendo los mismos errores y exhibiendo idénticas carencias desde que salió de Segunda RFEF.

Puede que allí ya las tuviera, pero los rivales castigaban menos los fallos porque la mayoría tenían más ganas de ganar que recursos que gastar en jugadores diferenciales. El Hércules está haciendo malabares para que no se le termine de caer el equipo, para que el todavía entrenador pueda seguir ejerciendo en el ambiente de trabajo más amable posible, y sabiendo que, a estas alturas, el favor de la grada está perdido porque lo único que vale para apaciguar las aguas (y las disidencias edificadas a lo largo de varios lustros de fracasos a múltiples escalas) son los triunfos. Las apuestas no dan muchas opciones al Hércules de superar al Atleti B, pero es que, incluso, si se le acaba dando la vuelta, hay una alta probabilidad de que el desenlace ya esté escrito.