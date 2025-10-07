Verdugo Fernando Torres

Excelente futbolista, mal enemigo. El Hércules agrietado que trata de no naufragar en su crisis de resultados, recibe este viernes la visita de un jugador ilustre, icónico, inolvidable: Fernando José Torres Sanz, ahora como entrenador del Atlético Madrileño en su segunda temporada al frente del filial rojiblanco, un rival duro, quizás el que más a estas alturas de la competición. De hecho, el Atleti B comanda la clasificación después de enlazar tres victorias en las tres últimas jornadas de liga.

Los colchoneros, que solo han perdido un partido hasta la fecha (en Cartagena, en la segunda jornada, 3-2) regresan al Rico Pérez casi un año después de llevarse de Alicante un triunfo polémico que terminó con Javi Moreno expulsado y con una intervención de Antiviolencia por un incidente grave en la grada tras el tanto de Omar Janneh en el minuto 86, el del triunfo visitante. El joven delantero catalán, titular en 5 de las 6 fechas que se llevan jugadas, también vuelve este viernes al estadio mundialista.

Fernando Torres puede ser quien ponga fin al torrecillismo en Alicante. El exfutbolista, que mantiene una buena relación personal con el todavía preparador blanquiazul, ya le ganó la partida las dos veces que se cruzaron sobre el césped el curso pasado, tanto en Alicante (1-2) como en el Cerro del Espino. De hecho, el Hércules no le gana un encuentro de liga al filial rojiblanco desde el 9 de septiembre de 2001, en Segunda B, cuando Béjar le dio la victoria al bloque dirigido entonces por Álvaro Pérez.

Después de ese día, blanquiazules y colchoneros se han enfrenado solo tres veces y en todas las ocasiones los puntos en juego se los quedó íntegramente el segundo equipo del Atleti. Los precedentes, por tanto, no son halagüeños, como tampoco lo eran la semana pasada, cuando quien tocaba enfrente era el Teruel, al que el Hércules no le ha ganado nunca y contra el que ha perdido siempre fuera de casa.

La pésima dinámica de resultados del equipo e Torrecilla, que firma unos números calamitosos (y desesperantes) en Primera RFEF, no invita a la redención de equipo contra un colectivo de futbolistas jóvenes muy bien configurado que Fernando Torres va puliendo desde su retorno profesional al club de su vida. El internacional, que lo ganó todo con la Roja en la etapa más gloriosa de la selección española, que levantó una Champions con el Chelsea y deslumbró en la Premier con el Liverpool, sustituyó en el banquillo del filial a un exherculano, Luis García Tevenet.

La temporada pasada, en su debut como técnico del Atleti B, logró quedar por encima del Hércules en la clasificación. Fue siete puntos mejor que Rubén Torrecilla. Ahora, después de seis fechas ya consumidas de competición, el Niño mantiene esa misma ventaja sobre el preparador cacereño, pero el de Fuenlabrada lo hace como líder del grupo 2 de Primera Federación y el de Jarandilla de la Vera como colista... y con el agua al cuello y muy pocas opciones de sobrevivir al que puede ser su último pulso en el banquillo local del Rico Pérez.

Cinco años separan las edades de los entrenadores de Hércules (46) y Atlético Madrileño (41) pero el más joven acumula mucha más experiencia de éxito, está más acostumbrado a lidiar con la tensión de la élite, con la exigencia de ganar a cada rato, de ser el mejor siempre. Esa capacidad, ese ejemplo, ese estandarte, es el que tiene como referencia el vestuario rojiblanco... lo que le convierte aún es más temible.

A entrenador extremeño solo le vale la victoria para agarrarse a un sueño que está a un suspiro de agotarse, de expirar, de quedar en el recuerdo. De los últimos 15 partidos oficiales, el preparador blanquiazul únicamente ha ganado tres, dos de ellos la temporada pasada, y no es capaz de imponerse a domicilio desde el pasado mes de marzo, acumulando ya ocho salidas consecutivas sin vencer, las siete últimas con derrota. El del viernes será el partido oficial número 81 que dirija Rubén Torrecilla con el escudo del Hércules... Nadie quiere conocer a su verdugo, ni siquiera cruzarse con él, pero si es el 'Niño' Torres igual descubres un poso de alivio en lo más profundo de tu ser.