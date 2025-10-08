Oltra entra en la operación recambio en el banquillo del Hércules

Continúa el culebrón en las oficinas del Rico Pérez sobre el posible nuevo entrenador del Hércules debido a la, aparentemente inminente, salida de Rubén Torrecilla.

Lo cierto es que nada ha salido como se esperaba la directiva del Hércules en este inicio de temporada. Tras un prometedor mercado estival y una gran pretemporada, el conjunto blanquiazul se postulaba como uno de los grandes favoritos del grupo 2 de la 1ªRFEF. Una victoria, un empate y cuatro derrotas en seis jornadas han colocado al Hércules como colista, noqueando por completo a Torrecilla, quien todavía se aferra a una hipotética victoria que no parece que vaya a llegar.

La derrota la pasada semana en Teruel fue la gota que colmó el vaso. Desde ese momento, Paco Peña y Enrique Ortiz descolgaron sus teléfonos y comenzaron a barajar distintos perfiles que puedan ocupar el banquillo del Rico Pérez y cambien la cara de una plantilla y vestuario que parece no creer ya en el discurso del entrenador extremeño.

Hace dos semanas, frente al Alcorcón, los rumores se situaron en torno al entrenador vasco Jon Pérez Bolo, quien fue visto en el palco del Rico Pérez viendo el partido. El hijo de Bolo, Adrián Bolo, milita en las filas blanquiazules desde este verano, por lo que se empezó a dudar sobre si su padre estaba allí viendo a su hijo o había ido a negociar con la secretaría técnica para convertirse en nuevo entrenador del Hércules.

Al parecer ambas cosas eran ciertas, pues tras la derrota en Teruel, tanto Ortiz como Peña han intentado convencer a Bolo para revivir a un Hércules hundido en la última plaza del grupo 2 del tercer escalón del fútbol español.

Tras días de negociación, la opción de Bolo se ha ido alejando poco a poco, hasta el punto de que se confirmara la continuidad de Torrecilla para el partido del viernes frente al Atleti B, actual líder del grupo, que visitará el Rico Pérez este viernes para, o darle una posible vida más a Rubén Torrecilla, o ser el verdugo definitivo de un entrenador que no ha estado a la altura este inicio de temporada y que ha gastado todas las balas de su cargador.

José Luis Oltra mira la grada del Pepico Amat. / Jesús Cruces / CDE

Ante la aparente negativa de Bolo, este miércoles, Enrique Ortiz se ha puesto en contacto con José Luis Oltra, el veterano entrenador valenciano que se encuentra sin equipo tras dejar el Eldense la temporada pasada. Oltra se postula así como primera opción para el banquillo del Hércules en un momento crítico para el club, que debe buscar la forma de encarrilar la temporada antes de que sea demasiado tarde.