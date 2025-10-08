Hércules CF | Posible aplazamiento
La previsión meteorológica pone en cuarentena la disputa del Hércules-Atlético Madrileño
La alerta de la AEMET, por el momento amarilla a la hora del inicio del partido, deja el duelo de este viernes (19 horas) pendiente de la evolución climatológica
La disputa del Hércules - Atlético Madrileño de este viernes, cuando el líder y el colista se verán las caras en el Rico Pérez, podría peligrar debido a las lluvias y tormentas que afectarán a la provincia a partir de este jueves, según el pronóstico de la AEMET.
A 48 horas para el inicio del encuentro, la Agencia Estatal de Meteorología sostiene en su previsión para el viernes alerta naranja por precipitación acumulada en una hora de hasta 40mm, hasta las 15 horas (4 horas antes de que inicie el partido en el feudo blanquiazul). A partir de la hora citada la alerta, al menos por el momento, pasa a ser amarilla.
En el caso de que el paso de las horas modifique la previsión y la alerta naranja se extienda hasta el inicio del partido, el Hércules - Atlético Madrileño sumaría muchas papeletas de quedar suspendido, pendiente de encontrar una fecha en la que ser disputado.
El España - Georgia, también pendiente del tiempo
Pese a que el sábado de momento no cuenta con alerta meteorológica por lluvias y tormentas, el España-Georgia que se disputará en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche este sábado (20:45 horas) también queda pendiente de la evolución climatológica de los próximos días.
