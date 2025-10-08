Torrecilla: “Voy a ser un luchador hasta el último día que esté en el Hércules"

Sin querer oír la palabra "final", ni para hacer referencia a su futuro profesional ni a la dinámica del colista Hércules, Rubén Torecilla ha hablado este miércoles en la previa al partido frente al líder de este viernes (19 horas), el Atlético Madrileño, en una comparecencia extensa, superior a la media hora de duración. “Estoy muy agradecido a Enrique (Ortiz) a Carlos (Parodi) y a Paco (Peña). Ellos saben la persona que soy, dedico las 24 horas al día a este escudo. Hay que acordarse de lo que hemos conseguido. Las derrotas me duelen muchísimo. Llevo 2 años y 5 meses porque intento darle a este escudo y a esta afición todo lo que tengo. Les agradezco la cercanía y el apoyo. Todo se puede cambiar en la vida. Peores situaciones a la que tenemos ahora han salido a flote. Sigo pensando que vamos a ser capaces de cambiar la inercia”, declaró el técnico, ratificado por la propiedad pese a sumar la cuarta derrota del curso el pasado domingo en Teruel.

"El Hércules no puede estar en la posición en la que estamos", afirmó Torrecilla con rotundidad, para más tarde achacar la situación del equipo a los detalles y al aspecto mental de su plantilla. "Tenemos jugadores adaptados al Hércules y su presión, como Carlos Abad, Retu, Colomina... que han pasado momentos complicados, por ejemplo en La Nucía. A ellos ya no les afecta tanto. Pero los que han llegado, no están tan acostumbrados a tanta presión. Yo les digo que ni lean ni escuchen. Que no miren las redes sociales, no hay que hacer caso. Yo les intento ayudar siempre, creo que soy un padre en ese sentido. A Nico (Espinosa) por ejemplo le intento hacer ver que pronto estará en el campo. Hay que estar cerca de ellos, sobre todo en estas situaciones. Eso sí, al que no le duela y esté de risitas, sabe que conmigo está fuera”, desarrolló el entrenador del Hércules.

“Creo que los chavales entrenan y compiten siempre muy bien. Para mí es fundamental. Hay un grupo unido y muy sano que trabaja muchísimo, se merecen una victoria”, añadió sobre el momento que atraviesa el vestuario. Torrecilla no quiso tildar el partido de final, pese a que una derrota podría costarle el puesto como técnico blanquiazul 81 partidos después: "No me lo tomo como una final, más bien como una oportunidad para dar una alegría a mi familia, a la afición, a los jugadores... finales en la jornada 7 no puede haber ninguna. Voy a ser un luchador hasta el último día que esté en el Hércules. Queda mucho, hay que verlo así. Estamos en una fase mala, pero llegará el cambio. No todo es malo".

Al ser preguntado si había sido advertido sobre que una derrota frente al Atleti podría significar su adiós al banquillo blanquiazul, Torrecilla se mostró tajante. "Ninguna vez. Nunca. Creo que hay un consenso común importante y bueno entre nosotros (entre el entrenador y la propiedad)". El técnico no descartó realizar alguna modificación táctica respecto a los anteriores encuentros en busca de "dar con la tecla", principalmente para reactivar al pichichi de la temporada pasada, Oriol Soldevila, quien está lejos de su mejor nivel. "Es un jugador que mentalmente vive del gol. Hay que encontrarle sus sitio para que nos de las cosas en las que él es clave", destacó sobre el barcelonés.

Soldevila se lamenta durante el encuentro ante el Alcorcón. / Jose Navarro

Pese a la condición de colista del conjunto blanquiazul, el técnico herculano aseguró que no cambiaría nada de las primeras seis jornadas. "Si tuviera que decir algo, quizá medir mejor los pequeños detalles que no hemos controlado y han costado puntos", agregó en su breve respuesta, convencido de que su equipo está "compitiendo bien" pese a los resultados. De cara al encuentro, Torrecilla contará con las bajas confirmadas de Richie Dapaah, Nico Espinosa, Nacho Monsalve y Samu Vázquez. Sí que llegarán salvo sorpresa, pendientes del último entrenamiento de este jueves, Rubén Cantero, Alejandro Sotillos y Jeremy de León. El técnico no descartó que el puertorriqueño vaya convocado con su selección para medirse a Argentina la próxima semana, siempre y cuando tenga minutos este viernes y se encuentre bien físicamente.

El entrenador del Hércules se extendió más de lo normal a la hora de hablar de la afición, a quien ruega "estar juntos para lograr grandes cosas". “Lo único que les pido es que estemos juntos. Cuando las cosas van bien, todo el mundo se anima. Yo he visto este campo lleno con 30.000 personas. Hay que estar en las malas y en las buenas. ¿Qué pasa, que vienen mal dadas en seis partidos y ya todo es malo? Yo les pido que se pongan en la tesitura de los jugadores. Terminan abatidos, corren incluso más que antes. Si te pitan desde el primer momento… es complicado. Generar ese ambiente de protestar no es positivo. Queda mucha liga por delante esté o no esté yo. Si creen que protestando van a ayudar más… que se pongan en la piel del jugador. Critica si ves que no corren, que no hay intensidad, pero la realidad es que estamos ahí en los partidos”, explicó.

Acerca del rival, el Atlético Madrileño de Fernando 'El Niño' Torres, líder de la categoría que suma tres victorias consecutivas, Torrecilla le calificó como "un equipo presionante". "Nosotros seguiremos haciendo lo mismo. Trataremos de llevar el partido a nuestro terreno. En casa se están haciendo las cosas bien, llevamos cuatro puntos. Cuando trabajas tanto, el fútbol nos va a recompensar seguro. Va a ser un partidazo. Nosotros jugamos en nuestra casa a atacar y ellos tienen una gran plantilla. Si mantenemos nuestro nivel durante gran parte del partido, no tengo ninguna de duda de que vamos a ganar”.

Torrecilla enfila el túnel de vestuarios del Rico Pérez / Jose Navarro

Torrecilla también pidió al entorno del club olvidarse del espejismo veraniego vivido en cuanto al rendimiento del equipo. “La pretemporada no es una realidad. El Elche no es el equipo de verano. Han cambiado ocho jugadores. Se ha dado la casualidad de que la pretemporada salió bien. Se hicieron cosas bien, pero eso no significa que vayas a ir sobrado. La AFE también nos empató”, finalizó el técnico herculano.