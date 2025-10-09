Final aplazado para Torrecilla en el banquillo del Hércules

La suspensión del Hércules-Atlético Madrileño a causa de la alerta roja por lluvias coincide con otra tormenta que no amaina dentro del club blanquiazul. Rubén Torrecilla quedó sentenciado tras la derrota en Teruel y su permanencia en el banquillo solo estaba confirmada hasta este viernes, mientras el club ha estado buscando alcanzar un acuerdo con un nuevo entrenador. En el Hércules han decidido que no haya interregno y han mantenido al técnico que condujo al equipo al ascenso, al menos en esta séptima jornada, y con la remota posibilidad de que un milagro contra el líder de la clasificación hiciese cambiar de parecer a quien toma las decisiones en las oficinas del Rico Pérez.

Ahora que el partido no se jugará en la fecha señalada, lo que queda es incertidumbre y la posibilidad de que el torrecillismo, en prórroga, se extienda una semana más... o todo lo contrario. Con un margen de nueve días hasta la próxima fecha, el sábado 18 contra el Villarreal B, se abre una ventana para el cambio de entrenador, siempre que haya acuerdo con alguno de los pretendidos por el Hércules. La hipotética despedida (o repentina redención) de Torrecilla ante el filial colchonero podría diluirse bajo la lluvia.

Nueva fecha

En todo caso, primero tendrá que saberse, la tarde de este viernes, la nueva fecha acordada por el Atlético y la entidad blanquiazul para disputar el encuentro, la cual deberán comunicar antes de las 15:00 horas al Juez Único de Competición. Por el momento, el club alicantino no ha querido adelantar nada sobre las opciones que barajan para el duelo.

El club podría alcanzar un acuerdo con un sustituto antes de disputar la próxima jornada

Así las cosas, en el Hércules habrá que tomar decisiones sin tener un resultado en caliente que las respalden. Si Torrecilla, cuestionado desde el final de la pasada campaña, acaba siendo despedido esta semana sin haber competido en el campo, acabaría teniendo una salida poco común, en diferido, a más de siete días de su última actuación. En cambio, si continúa, habrá ganado una semana para su proyecto que, a ojos de muchos aficionados, sería una semana perdida, más todavía si la intención en varios estamentos del club es reemplazarle.

Tiempo muerto

Del cáliz amargo más vale beber rápido. El Atlético Madrileño lidera el grupo 2, y el Hércules yace en el último puesto de la tabla, por lo que el partido contra los de Fernando Torres pintaba difícil para un Hércules que arrastra cinco jornadas sin ganar. Los nubarrones ya se posaban sobre el Rico Pérez incluso antes de los avisos de Aemet. En ese sentido, la extensión de la incertidumbre no parece ser buena circunstancia para una plantilla que necesita encontrarse en el césped. En el fútbol, la ansiedad no escampa por sí sola.

Bajo ese panorama gris, en sentido literal y meteorológico, entrenó el equipo la mañana de este jueves en el estadio. Como nota positiva, si la celebración del partido se fija para después de esta semana, Soldevila, Sotillos y Cantero tendrán más tiempo de volver a su plena forma física tras los problemas que han acusado esta semana. Más difícil será que lleguen a su fin las ausencias de Nacho Monsalve, Nico Espinosa y Samu Vázquez. Jeremy, por otra parte, se ha quedado sin partido de prueba previo a su viaje a Estados Unidos para disputar el amistoso Puerto Rico-Argentina.

En cuanto a los colchoneros, la espera les arrebatará el liderato de forma provisional al contar con un partido menos que sus perseguidores. Además, si el encuentro contra los blanquiazules se celebra después de la jornada ocho, podrá contar con Julio Díaz y Rayane, titulares con la Roja sub-20 en el Mundial de Chile.