El Hércules-Atlético Madrileño, suspendido ante la alerta roja por lluvias

La alerta roja por lluvias decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias para este viernes ha obligado a suspender el encuentro de la jornada 7, entre el Hércules y el Atlético Madrileño, que debía celebrarse a las 19:00 en Alicante.

El partido se encontraba en vilo desde que este miércoles se produjesen los primeros avisos naranjas y amarillos de Aemet para el litoral sur de la provincia de cara a los últimos días de la semana. Finalmente, el Hércules ha comunicado a las peñas que el partido no se celebrará, a la espera de que el órgano de Competición de Primera RFEF comunique la decisión oficial de aplazar el partido. Alicante ha vivido un jueves con episodios de fuertes lluvias y actividad eléctrica que, según el pronóstico meteorológico, se intensificarán este viernes.

A raíz de ello, el Ayuntamiento ha decidido suspender toda la actividad municipal y también ha recomendado suspender toda actividad privada al aire libre, incluidas las competiciones oficiales o federadas en instalaciones que no sean de titularidad municipal, como es el caso del partido en el Rico Pérez.

Tiempo muerto para Torrecilla

El aplazamiento de esta séptima jornada coincide con otra tormenta que no amaina dentro del club blanquiazul. Rubén Torrecilla quedó sentenciado tras la derrota en Teruel y su permanencia en el banquillo estaba condicionada a que se alcanzara un acuerdo con un nuevo entrenador, a falta, en todo caso, de un milagro este viernes que hiciese cambiar de parecer a quien toma las decisiones en las oficinas del Rico Pérez.

Ahora lo que queda es incertidumbre y la posibilidad de que el torrecillismo, en aparente prórroga, se extienda una semana más... o todo lo contrario. Con un margen de nueve días hasta la próxima fecha, el sábado 18 contra el Villarreal B, se abre una ventana para el cambio de entrenador, siempre que haya acuerdo con alguno de los pretendidos por el Hércules. La hipotética despedida (o repentina redención) de Torrecilla ante el filial colchonero también podría esfumarse bajo la lluvia.