Competición decide el horario oficial del Hércules-Atlético de Madrid B aplazado por la dana

Hércules y Atlético de Madrid B negociaban un día y una hora para disputar el encuentro aplazado por la alerta roja activada con motivo de la última dana, que obligó a suspender el choque correspondiente a la jornada 7 en el grupo 2 de Primera RFEF. Ambas entidades se pusieron de acuerdo en que fuera el 22 de octubre, miércoles, sin ser esa fecha la primera opción de los blanquiazules, en lo que no encontraron consenso fue en la hora de arranque.

Los alicantinos deseaban que fuera lo más tarde posible para facilitar el acceso de sus seguidores al Rico Pérez, pero los madrileños rechazaron esa propuesta alegando que era una fecha Champions y que no querían solaparse con ella, algo a lo que la UEFA suele poner reparos, aunque no haya un reglamento para establecer designaciones. Eso obligó al Juez Único de Competición de la Federación Española a entrar de oficio para establecer un dictamen vinculante como responsable de la tercera categoría nacional.

El duelo se disputará definitivamente, si no se produce ningún otro contratiempo, el miércoles 22 de octubre, a las 17 horas, en el José Rico Pérez.