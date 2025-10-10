Jeremy de León jugará con Puerto Rico en Miami

La alerta por temporal suspende los entrenamientos del Hércules y Jeremy de León se marcha a Estados Unidos. El aplazamiento del partido contra el filial del Atlético de Madrid ha precipitado la eliminación de las dos próximas sesiones de trabajo previstas por Rubén Torrecilla en el José Rico Pérez, de titularidad pública. La orden de la Generalitat de extremar la precaución en sus dependencias ha impedido al conjunto alicantino ejercitarse esta mañana, como tenía previsto el entrenador, en el estadio mundialista, la única instalación disponible debido al proceso de resiembra del césped iniciado el pasado martes en Fontcalent.

De esta manera, el todavía preparador blanquiazul ha aprovechado para conceder dos días de descanso y, con ello, contribuir a despresurizar el vestuario, aparentemente tenso por la búsqueda en segundo plano de un recambio para su técnico y, sobre todo, por la posición clasificatoria, dado que el equipo es colista del grupo 2 de Primera RFEF después de las seis primeras jornadas de liga. El plantel volverá a la rutina este domingo, y lo hará para empezar a preparar el duelo contra el Villarreal B del sábado 18 de octubre (16:15 horas), con las cámaras de À Punt en directo, dado que está descartado recuperar la fecha contra el Atlético Madrileño la semana que viene.

El tirón de Jeremy en PR

Y mientras sus compañeros disfrutan de su tiempo libre, Jeremy de León se embarca en un avión con rumbo a Miami para unirse a sus compañeros de selección. El extremo puertorriqueño, de baja la semana pasada por lo que se consideró una microrrotura muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, ha superado la molestia y está en disposición de disputar el duelo amistoso contra la campeona del mundo.

El exmadridista es uno de los reclamos del partido en su país por la proyección internacional de su figura a la que contribuyó el propio Carlo Ancelotti cuando le situó en la primera línea del planeta fútbol convocándolo para las eliminatorias de la Champions League. El ahora futbolista del Hércules aparece en la mayoría de promociones del choque contra Argentina, que en principio iba a celebrarse el lunes, en Chicago, pero que finalmente tendrá lugar en Miami, ciudad en la que Lionel Messi reside y compite con el Inter.

En un primer momento, el escenario iba a ser el estadio Soldier Field de Chicago, con una capacidad para 61.500 espectadores, pero finalmente se traslada al Chase Stadium, en Florida, con un aforo sensiblemente inferior: 19.100 espectadores. La modificación se debe a los disturbios que vive la ciudad más grande del estado de Illinois como protesta por el endurecimiento de la política migratoria aprobada por la administración Trump que afectan gravemente, entre otros colectivos, a la población hispana.

Miedo a la recaída

Según fuentes del propio club, Jeremy de León acude a la cita con Messi perfectamente restablecido de su dolencia. Sin embargo, Rubén Torrecilla insistió en su momento en el grave riesgo de lesión que sufría el extremo si jugaba más de en determinado número de minutos por su largo periodo de inactividad hasta su cesión al Hércules. Él lo situaba en no más de media hora.

Convocatoria de Puerto Rico para el amistoso contra la Argentina de Messi en Miami. / @HuracanAzulPR

Esta misma semana, el lunes, el propio futbolista ya desvelaba que se encontraba bien y que creía que podría participar en el choque contra el Atleti B, que finalmente fue suspendido. Así que se ha cumplido su percepción y, aparentemente con el beneplácito de los servicios médicos del Hércules, el atacante boricua estará este martes en el amistoso para el que Lionel Scaloni ha citado a su gran estrella.

Mucha presión exterior para Jeremy

El amistoso se ha convertido en una cuestión de estado en su país, que hubiera encajado muy mal la incomparecencia de uno de sus referentes balompédicos. El presidente del país caribeño Iván Rivera destacó que este partido es "una gestión histórica que busca posicionar a Puerto Rico en el mapa mundial del fútbol y seguir impulsando el desarrollo de nuestro deporte en todos los niveles". "Estamos seguros de que los ojos del mundo observarán a través de los medios lo que suceda antes, durante y luego de jugar ese partido, por lo que trabajaremos al máximo y sin descanso para estar a la altura", manifestó el máximo dirigente.

Los jugadores de la selección de Puerto Rico añoraron a Jeremy de León mientras estuvo lesionado. / FPF

El cambio de sede es beneficioso para Leo Messi, que en un primer momento estaba en duda para este segundo amistoso contra la selección de Jeremy de León. La campeona del mundo ya se encuentra en Miami porque hoy viernes se enfrenta a Venezuela en el estadio Hard Rock, que, entre otros eventos deportivos, alberga el Masters 1.000 de tenis.

El Hércules confía en que su jugador pueda estar de vuelta, y en perfecto estado físico, antes de la cita en Alicante con el filial "groguet" correspondiente a la jornada 8 al que los blanquiazules llegarán hundidos en la clasificación y con la duda de quién se sentará finalmente en el banquillo local, dado que lo único que tenía asegurado Torrecilla era dirigir esta tarde el pulso contra Fernando Torres... al que ya nadie puede garantizar que llegue.