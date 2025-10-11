Nacho Monsalve no pone fecha a su vuelta al Hércules

El Hércules regresa este domingo al trabajo después de dos días de descanso propiciados por la cancelación de su partido contra el filial del Atlético de Madrid, que se disputará finalmente el 22 de octubre, miércoles, a las cinco de la tarde. El grupo vuelve al Rico Pérez (por la resiembra de Fontcalent) para empezar a preparar la siguiente cita liguera, de nuevo en Alicante, frente a otro equipo B, el del Villarreal. Ese duelo tampoco lo jugará Nacho Monsalve, que continúa con su proceloso régimen de recuperación.

El central está siendo sometido a un programa de regeneración de tejido en la rodilla mediante la inyección de células madre extraídas de su propio torrente sanguíneo que debería poner fin a la inflamación recurrente que padece en la rodilla desde la pretemporada.

El zaguero madrileño, recién superada la treintena, apenas pudo disputar 20 partidos oficiales en sus dos temporadas en el CD Eldense previas a su salto a la capital y ahora está en el mismo camino de reeditar su promedio sobre la hierba. Este curso únicamente ha jugado un partido, eso sí, fue entero, curiosamente el único que ha terminado con victoria para el Hércules, el del estreno de la competición contra el Tarazona.

Sin Monsalve no se gana

Sin él en el césped, un punto de quince posibles ha logrado Torrecilla, una estadística lesiva que pondrá fin a la primera etapa del técnico extremeño irremisiblemente. El preparador cacereño considera trascendental la ausencia prolongada de Monsalve en la concatenación de malos resultados. Para él, el central es una pieza básica en la salida ordenada de la pelota, un perfil que, a juicio de Torrecilla, solo tiene el exazulgrana. Siempre se echa en falta a quien no está, ocurre igual con Nico Espinosa. Y es probable que, si nada se tuerce esta vez, ambos vuelvan al equipo, o al menos a una convocatoria, en la misma fecha.

De momento, el proceso de rehabilitación de los dos ausentes ocupará dos semanas más. En la estimación médica más optimista, estarían en disposición de reaparecer en Antequera el primer fin de semana de noviembre. De no ser así, ya habría que aguardar a la visita del Europa al Rico Pérez en la jornada 11. Si se cumple este segundo augurio, casi se habrían perdido, si no vuelven a lesionarse, un tercio de la competición.

El problema de Monsalve es más fastidioso que grave, pero no tiene una evolución rápida ni gradual, dado que depende en gran medida del efecto de las inyecciones destinadas a regenerar tejidos por los que no circula sangre, sin capilares sanguíneos, que son fundamentales en el control de las inflamaciones como las que padece el central del Hércules.

Nacho Monsalve, ejercitándose en el gimnasio, donde más tiempo pasa el futbolista desde su lesión. / Álvaro Egea / HCF

El intento de acelerar su restablecimiento promovido en primera persona por el propio futbolista, no ayudó a corregir la dolencia en su génesis, así que ahora todo va más despacio para no dar más pasos en falso. El conjunto alicantino no tiene suerte con las lesiones en el arranque de la temporada y todo el mundo cruza los dedos para que la de Monsalve no sea la continuación del capítulo sufrido el curso pasado con Yanis Senhadji, que se marchó de la entidad con solo un encuentro jugado por otro mal de rodilla, en su caso de afectación de menisco que requirió intervención quirúrgica. Esta vez no ha hecho falta visitar el quirófano, pero los plazos sí empiezan a parecerse.