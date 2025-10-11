Hércules CF
Terra Natura y el Hércules firman un convenio de colaboración
Las dos entidades se unen con el objetivo de ofrecer ventajas exclusivas a la afición blanquiazul y a las categorías base
Terra Natura Benidorm y el Hércules esta semana con el objetivo de ofrecer condiciones ventajosas a los aficionados, jugadores y familias vinculadas al club blanquiazul. Este acuerdo permitirá el acceso a los parques Terra Natura y Aqua Natura Benidorm con descuentos y beneficios especiales durante toda la temporada 2025-2026.
El acuerdo ha sido firmado por Javier Zapata, director de Marketing de Terra Natura Benidorm, y Gerson Morales, consejero delegado del Hércules en las instalaciones del club. En virtud del convenio, los empleados, abonados y miembros de las categorías base del Hércules podrán disfrutar de descuentos durante todo el año en la entrada al parque de naturaleza Terra Natura, así como de ventajas en temporada alta para visitar el parque acuático Aqua Natura y la entrada combinada a ambos recintos.
El acuerdo también contempla una jornada gratuita de visita para los equipos cantera del Hércules, con jugadores y entrenadores, además de descuentos especiales para los familiares y acompañantes. Asimismo, se abre la posibilidad de organizar eventos conjuntos, como family days, convivencias o presentaciones en las instalaciones de los parques.
Con esta colaboración, Terra Natura Benidorm refuerza su compromiso con el deporte, la familia y el ocio saludable, acercando la naturaleza a colectivos locales y fomentando experiencias educativas y sostenibles en un entorno único.
