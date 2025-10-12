Rentero, bajo sospecha en el Hércules

Pagar traspaso por un futbolista en Primera Federación no es habitual. Que el importe sea de 100.000 euros, todavía menos. Esa es la cantidad que abonó el Hércules al Alcorcón en concepto de cláusula de rescisión por Javier Rentero. Lo hizo convencido de que fichaba a un gran central, a un jugador de futuro. De hecho, el movimiento sentó mal en el club amarillo, que lo sintió como una deslealtad de su futbolista.

La comisión deportiva blanquiazul estaba al tanto de una coyuntura favorable. El precio de salida fijado por contrato para Rentero era bastante superior al monto ingresado por la SAD propiedad de la familia Ortiz para hacerse con los servicios del zaguero de 24 años. La mala clasificación final de los alfareros, decimos al final de la temporada, rebajaba de forma automática el importe hasta los cien mil euros. Sin ascenso a Segunda, la cláusula menguaba.

Rentero sujeta su marca antes del saque de un balón parado en Teruel. / CIERZO VISUAL / LOF

El representante lo redactó así para que su cliente no quedara cautivo en la entidad de Santo Domingo. Lo hizo en previsión de que fuera un club de superior categoría quien le sacara del Alcorcón, pero al final fue el proyecto del Hércules el que más le convenció.

Mal camino

Su puesta de largo como herculano fue inmejorable, ofreciendo un excelente rendimiento frente al eterno rival en sus dos enfrentamientos estivales, tanto en el Rico Pérez como en el Martínez Valero. Todo eran parabienes. Pero todo empezó a torcerse comenzado el curso. Falló en Ibiza, donde la defensa naufragó. Expulsión a los diez minutos frente al Algeciras en una acción de novato cazada por el VAR y nueva derrota. No estuvo presente en Cartaganova por ese motivo, y tercer tropiezo consecutivo.

Volvió al equipo para medirse con sus antiguos compañeros formando tándem con Sotillos y ese día, aunque no desentonó, tampoco sobresalió, sufrió más de la cuenta. Y llegó a Pinilla. Allí salió en la foto del primer tanto en primer término, con un error de valor gol, y también en la del segundo dejando botar un balón sacado desde la banda que sirvió el 2-0 al Teruel en bandeja.

Demasiados contratiempos para uno de los pilares sobre los que se debe de sustentar el proyecto aún en manos de Torrecilla, pero es que en dinámica negativa todo el mundo se comporta peor de lo que es. Si todos estuvieran a la altura de las expectativas por las que fueron contratados, el Hércules no habría caído hasta lo más bajo de la clasificación.

Javi Rentero tiene personalidad. Es consciente de sus fallos y no busca excusas en el bajo rendimiento colectivo. Aun así, necesita espabilar, deshacerse del malditismo que le persigue desde la segunda jornada. De no ser así, el entrenador que recoja el testigo del extremeño tendrá un problema serio.

El equipo ha regresado este domingo a la rutina de trabajo en el Rico Pérez mientras se completa la resiembra de Fontcalent. Lo hizo sin Nico Espinosa y sin Nacho Monsalve, además del lesionado de larga duración Richie Dapaah. El resto, incluido Samu Vázquez, estaban aparentemente en buen estado. La siguiente cita es el sábado, frente al Villarreal B, un enemigo históricamente incómodo para el conjunto blanquiazul. Rentero volverá a ser titular y será un día perfecto para empezar a justificar su insólito traspaso.