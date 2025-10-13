La Ciudad Deportiva del Hércules toma forma

"Estamos trabajando en un gran proyecto de ciudad deportiva en el entorno del Montemar. Es un déficit histórico del club que necesita una realidad como esta. Para ser un club grande en todos los sentidos necesitamos esta instalación donde puedan crecer, formarse, desarrollarse todos nuestros jóvenes futbolistas". Son palabras de Carlos Parodi, presidente del Hércules, en una entrevista concedida a INFORMACIÓN el pasado junio. Hoy, cuatro meses y un día después, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, refrenda su discurso.

El Hércules no dispone de unas instalaciones propias para su cantera, por lo que su única infraestructura deportiva se limita a un campo de entrenamiento para el equipo en unos terrenos próximos a la sierra de Fontcalent. La futura ciudad deportiva blanquiazul está proyectada sobre una parcela de 120.000 metros cuadrados y está concebida como un "complejo integral de alto rendimiento" que pretende convertirse en un "referente deportivo y social para la ciudad", en palabras del primer edil

El nuevo complejo del conjunto alicantino contará con un mini estadio con capacidad para 3.000 espectadores y escuelas deportivas, campos de fútbol, piscina cubierta y gimnasio.

Recreación de los campos de entrenamiento proyectados en la Ciudad Deportiva del Hércules. / INFORMACIÓN

El viejo anhelo coge forma sobre suelo municipal y camina parejo a la intención de la SAD propiedad de la familia Ortiz de negociar la posible compra del estadio Rico Pérez a condición de asumir en primera persona el coste de la reforma integral que necesita un inmueble que se ha quedado demasiado desactualizado y exhibe carencias notables a todos los niveles. De esta forma, de concretarse ambas iniciativas, el Hércules daría un salto cualitativo enorme en su reto de regresar al fútbol profesional.

Más desarrollo deportivo en la capital

Barcala también anunció la creación de nuevas infraestructuras deportivas en la ciudad en la Vía Parque, en la zona norte de la ciudad. En este sentido, recordó el proyecto presentado hace dos semanas por la Fundación Lucentum para lo que la concejalía de Deportes denominó horas despué Ciudad del Baloncesto, proyectada sobre tres parcelas, también de titularidad municipal, con una superficie de 13.000 metros cuadrados.

Pilar Cortés

El diseño lucentino incluye dos pabellones pabellón cubierto para varias pistas y tres de minibasket, además de tres canchas exteriores y un edificio moderno y funcional para el alojamiento y la formación de los deportistas. "El Ayuntamiento respalda y tramitará esta propuesta, tras haber sido estudiada por los técnicos municipales", confirmó Barcala, ratificando las intenciones expresadas por el vicealcalde Manuel Villar tras el anuncio del HLA Alicante.

"Render" del concepto de pabellón sobre el que trabaja la Fundación Lucentum para la Ciudad de Baloncesto. / INFORMACIÓN

Además, desveló que el Ayuntamiento está en conversaciones avanzadas con la Generalitat para construir un nuevo espacio público de tecnificación deportiva en el ámbito de la Vía Parque y cerca de la Avenida de Teulada, entre Tómbola y Los Ángeles, que albergará instalaciones cubiertas para disciplinas como bádminton, tenis de mesa, judo y remo.

El Consistorio cedería los terrenos, que destinaría por las mañanas a las actividades con los becados por la Generalitat, y por las tardes para los clubes de la ciudad. El consistorio se ocuparía del anteproyecto y la financiación correría a cargo del Govern valenciano.