El eterno recambio de Rubén Torrecilla como entrenador del Hércules

Rubén Torrecilla se quedó definitivamente sin apoyo dentro del club tras la derrota en Teruel. Desde entonces, el Hércules busca un recambio que inyecte ideas nuevas en un equipo que languidece firmando números calamitosos en 2025. El objetivo sigue siendo el ascenso, por eso está costando dar con el sustituto. La meta no es parchear ahora para salvar la temporada, sino dar con un perfil capaz de reconducirla y devolver al proyecto a la pelea por el salto de categoría.

Descartada la primera opción al final de la semana pasada, una de superior categoría, de coste alto y larga duración, debido a las dudas constantes manifestadas por quien era el elegido por abandonar el fútbol profesional y pisar la Primera RFEF por primera vez en su carrera, ahora el punto de mira se ha fijado en dos preparadores con neto conocimiento de la tercera categoría nacional.

Paco Peña y Enrique Ortiz, en las puertas de la oficina del Rico Pérez la semana pasada tras ratificar a Torrecilla. / P. R.

Veinte años de edad les separan. Uno cuenta con amplia (y exitosa) experiencia en la formación de cantera y revalorización de futbolistas y el otro en la asunción de proyectos ambiciosos para reflotarlos cargando con el peso de la presión como parte de su día. Ambos han logrado ascender a Segunda División, así que falta la última entrevista para decantarse por uno u otro.

Extraño interino

Mientras el casting se resuelve, Rubén Torrecilla continúa entrenando. Lo hace con el último respaldo público recibido, el del dueño del equipo, que aseguró que se sentaría en el envite contra el Atlético Madrileño. La medida encerraba una pequeña «trampa» dado que las opciones de que el Hércules doblegara al equipo de Fernando Torres, líder en ese momento y disparado en ataque con tres victorias brillantes consecutivas antes de viajar a Alicante, eran escasas... o al menos así lo entendía quien habría de ocupar el banquillo blanquiazul (colista entonces), que prefería coger las riendas justo después. Al final esa opción se echó para atrás por teléfono y se volvió al punto de partida.

Si el nuevo entrenador no se concreta antes del jueves, el «interino» Torrecilla dirigirá su partido oficial número 81 con el Hércules, ahora frente a un oponente menos intimidante, es decir, con mayores opciones de victoria... que sería muy bienvenida.

En estos momentos, la idea sigue siendo cambiar de inquilino en la tutela del vestuario con independencia de lo que ocurra el sábado (si finalmente el extremeño tiene que ser quien decida a los once que se enfrentan con el filial groguet). Nadie cree ya que el preparador que logró el salto de categoría hace dos veranos pueda liderar el proyecto en una Primera RFEF que se le ha atragantado con la mitad de las jornadas saldadas con derrota.

El eterno recambio de Torrecilla ha llegado al momento culminante y, si nada vuelve a torcerse, la semana que viene a lo más tardar será una realidad con 31 partidos todavía por disputarse, incluido el aplazado con el Atleti B.