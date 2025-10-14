El Hércules consigue retrasar a las 19 horas el partido aplazado con el Atletico Madrileño

Batalla ganada por los servicios jurídicos del Hércules, que han logrado armar una apelación a contrarreloj que el Comité Nacional de Segunda Instancia ha dado por buena, anulando por ello el dictamen original del Juez Único de Competición y fijando el inicio del partido pendiente con el Atlético Madrileño dos horas más tardes de los determinados inicialmente. Finalmente, el choque correspondiente a la jornada 7, aplazado en su momento por la activación de la alerta roja climática motivada por el paso de la dana Alice, se disputará el mismo día, miércoles 22 de octubre, pero a las 19 horas, en el José Rico Pérez.

De esta manera, el club revierte una situación muy lesiva para sus abonados, dado que la medida adoptada en primera instancia obligaba a la entidad a abrir el estadio a la misma hora en la que muchos alumnos aún estaban en clase y coincidiendo con la jornada laboral de muchos trabajadores, razonamiento que refrenda Apelación asegurando que el Juez Único no ha tenido en cuenta estas circunstancias "de importante incidencia".

Añade que, si la decisión de fijar el horario del partido a las 17:00 horas obedece, como se indica en la Resolución recurrida, a la indicación del operador televisivo con motivo del partido de la competición UEFA Champions League, que se jugará ese mismo día, a las 21 horas, entre los equipos Real Madrid y Juventus, el Juez Único podía haber fijado un horario anterior al inicio de ese encuentro.

En este sentido, el recurso blanquiazul solicitaba atrasar, como mínimo, a las 19 horas el pitido inicial, cumpliendo así con las necesidades de las televisiones con derechos. Apelación entiende que la hora "que el club Hércules de Alicante C.F. solicita que se fije para el encuentro suspendido (19 horas), permite conciliar los factores de asistencia al encuentro de la afición local expuestos en el recurso que nos ocupa y atendería la petición del operador televisivo, en cuanto que no solaparía el horario del encuentro de otra competición distinta establecido para las 21 horas.

Horarios compatibles

El Comité considera que se pueden "compatibilizar ambos", respetando los intereses del operador televisivo junto con la necesidad de promover la asistencia del público a disfrutar de un importante encuentro de su equipo en un horario que favorezca dicha asistencia, lo que indudablemente "nos lleva a optar por un horario más allá de las 17:00 horas, a fin de no coincidir con el horario escolar ni con el horario laboral, pero armonizando el nuevo horario a fin de que el mismo resulte respetuoso con los intereses del operador televisivo y con el horario establecido para la disputa de partidos de otras competiciones, alguno de los cuales tendrá lugar a las 21:00 horas".

Es, además, en opinión Apelación, una forma adicional de "proteger los intereses del operador, por cuanto una mayor asistencia de público sin duda alguna favorece la imagen televisiva de la competición, haciéndola más atractiva y potenciando un mayor seguimiento e interés por parte de los aficionados". Por tales razones, el Comité "ha acordado estimar el recurso formulado por el club Hércules" y fijar "las 19:00 horas como horario del encuentro Hércules CF - Atlético Madrileño, correspondiente a la jornada 7ª del grupo 2 de Primera Federación, que se disputará el día 22 de octubre en el estadio José Rico Pérez de Alicante", resuelve el fallo del Comité Nacional de Segunda Instancia firmado por Rubio Torrano Roberto.