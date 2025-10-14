La Ciudad Deportiva del Hércules puede iniciar los primeros trabajos en seis meses

La anhelada instalación deportiva que impulse el desarrollo del Hércules inicia su camino. Uno sujeto a los plazos de licitación pertinentes que arrancan ahora y pueden prolongarse varios años. Los más de 120.000 metros cuadrados de superficie que se prevé dotar de todo tipo de equipaciones están dentro de una parcela propiedad de la familia Ortiz, dueña también del club y requieren de un cambio de calificación para poder ejecutar el proyecto en su totalidad, uno muy ambicioso que incluye un mini estadio con capacidad para 3.000 espectadores.

El proceso urbanístico sigue el curso legal. Actualmente, el suelo adquirido en las inmediaciones del Club Montemar, cerca de la Albufereta, destinado a ejecutar la obra es de uso agrícola. Para poder construir los edificios necesarios, entre ellos una residencia con cerca de 120 habitaciones, hace falta que el Ayuntamiento de Alicante lo transforme en urbanizable, un paso inexcusable que debe aprobarse en el pleno municipal. Sin embargo, antes ya pueden a ir adelantándose algunas tareas como, por ejemplo, la siembra de los campos naturales y la instalación de los artificiales.

Recreación que forma parte del proyecto presentado el lunes por Barcala en el anuncio de la Ciudad Deportiva del Hércules. / INFORMACIÓN

Para llevarlo a cabo bastaría con tramitar una DIC (Declaración de Interés Comunitario), una concesión que puede resolverse en un plazo de seis meses si no se encuentran impedimentos legislativos. Se trata de una autorización de carácter excepcional, con determinadas condiciones y plazos, para posibilitar usos ajenos a los propios del suelo no urbanizable en los supuestos contemplados en el artículo 197 conforme a lo previsto en el artículo 202, de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, la relativa a la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, en la Comunitat Valenciana.

El resto de dotaciones que albergará la Ciudad Deportiva blanquiazul sí que precisará de una modificación del Plan General de Urbanismo, por lo que no será una idea realizable en el corto plazo. Como el propio club sostiene, "se trata de un proyecto de futuro tanto para el club como la ciudad, que también se beneficiará de su puesta en marcha", aseguran.

Distribución de la Ciudad Deportiva del Hércules y recreación con Inteligencia Artificial del resultado. / INFORMACIÓN

Un proyecto ambicioso

La propuesta está concebida como un complejo que dará servicio tanto al primer equipo como a la cantera del club, además de convertirse, en palabras de sus creadores, "en un referente deportivo y social para la capital". En un principio está prevista la implementación de 8 campos de entrenamiento de fútbol 11 (todos adaptables a fútbol 8), 4 de ellos de césped natural destinados casi en su totalidad al entrenamiento del primer equipo y sus filiales, y el resto de hierba sintética homologados por la UEFA más enfocados al trabajo con la base, las escuelas de formación, y pensados para rendir en un uso intensivo, es decir con materiales adecuados a ese fin.

Recreación del entorno que se espera integre la Ciudad Deportiva del Hércules CF en Alicante. / INFORMACIÓN

Edificios complementarios

Alrededor de los campos se levantarán diferentes estructuras para albergar los vestuarios, los aseos y duchas en distintas unidades para que puedan ser empleados de manera simultánea por el primer equipo y el resto de equipos que trabajen a la vez. También está proyectado un gran gimnasio de musculación y cardio, además de salas de rehabilitación y tecnificación destinadas al trabajo de los preparadores físicos, los fisios y los readaptadores.

En la misma parcela también está proyectado un gran aparcamiento para futbolistas, personal del club y aficionados. Existe una previsión reservada a zonas verdes y de paseo para integrar el complejo en el entorno urbano.

Residencia proyectada dentro del complejo deportivo del Hércules Club de Fútbol. / INFORMACIÓN

Residencia para futbolistas y stages de pretemporada

Uno de los emblemas de la futura Ciudad Deportiva del Hércules es la residencia con capacidad para hospedar a la vez a tres expediciones de equipos profesionales de fútbol a la vez en verano y a los jugadores que estén formándose en Alicante durante la temporada. Más de 120 habitaciones perfectamente equipadas que permitirán a la capital competir con otros recintos de la provincia que ya acogen los stages de preparación de clubes extranjeros aprovechando el enclave, las infraestructuras y las comunicaciones de la capital, con el aeropuerto como principal foco de atracción.

El proyecto prevé tres edificios versátiles para satisfacer las diferentes demandas organizativas y de trabajo, además de otro más específico destinado íntegramente a la creación de una escuela internacional de formación y tecnificación de futbolistas.

Mini Estadio

El futuro complejo herculano está concebido como un recinto integral de alto rendimiento que contará con diferentes Infraestructuras entre las que destaca un mini estadio con un aforo inicial de 3.000 butacas que pueden ser ampliables en el futuro si fuera necesario. Todas las gradas serían cubiertas para comodidad del aficionado en incluiría vestuarios independientes y un espacio dedicado por entero para la retransmisión televisiva con su respectiva zona de prensa.

Recreación de la distribución de los espacios dentro de la parcela propiedad de la familia Ortiz en las inmediaciones de la Albufereta de Alicante. / INFORMACIÓN

Está pensado desde su origen para albergar partidos oficiales de filiales y otros eventos deportivos locales. Por supuesto, incluiría la sede administrativa del club, actualmente en el Rico Pérez, con oficinas centrales, salas de reuniones, área de marketing y comunicación, la tienda oficial y un espacio de atención a socios.

Colaboración público-privada

La idea, que se ha ido madurando en el último lustro, ve la luz ahora después de acordar una colaboración entre el inversor privado, que en este caso es la familia Ortiz a través de su grupo empresarial, responsable de la construcción del recinto, y el propio Ayuntamiento de Alicante, que será quien reciba una parte de los beneficios en concepto de aprovechamientos que aún se deben concretar y aprobar en sesión plenaria. La parcela la cede el dueño de la SAD blanquiazul y las administraciones se ocupan de dotarlo de la reglamentación legal pertinente para ajustar a la ley esta sinergia.

El complejo deportivo blanquiazul prevé un mini estadio con capacidad para 3.000 espectadores. / INFORMACIÓN

A diferencia de la nombrada Ciudad del Baloncesto ideada por la Fundación Lucentum en el barrio del Garbinet, la blanquiazul ya tiene a su inversor asegurado. El anuncio, llevado a cabo por el propio alcalde de Alicante, Luis Barcala, en primera persona, ha provocado la reacción (y el recelo) de los partidos de la oposición.

Los grupos municipales de PSOE y Compromís exigen "transparencia"

La portavoz socialista en el Consistorio, Ana Barceló, le reclama a Barcala que dé "explicaciones sobre la necesaria recalificación de terrenos". "Nos llama la atención que sea el alcalde quien ha hecho este anuncio, cuando se sabe que está en terreno rústico y se necesita recalificar el suelo a través de un acuerdo de pleno. Hay muchos interrogantes y queremos la máxima transparencia sobre esta operación. No deja de ser escandaloso que el alcalde venda un proyecto privado sobre suelo que no está calificado como dotacional porque ahora es rústico", enfatiza Barceló.

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante no se opone a la construcción de la Ciudad Deportiva del Hércules, deja claro en su argumentación, aunque ha demandado "luz y taquígrafos sobre lo anunciado por el alcalde en el Debate del Estado de la Ciudad". En la misma línea se ha pronunciado la concejala del grupo municipal de Compromís, Sara Llobell.

Pilar Cortés

La edil ve curioso que el alcalde "ha decidido supeditar su programa de infraestructuras deportivas a los intereses privados, porque eso no es colaboración público-privada. Es volver a los tiempos de Sonia Castedo, cuando todo en este Ayuntamiento se decidía al dictado de Enrique Ortiz". Llobell está convencida de que detrás de la presentación realizada el lunes por el primer edil "no hay proyecto ni planificación, solo otro anuncio fantasma al servicio de los de siempre". "Más nos hubiera valido que Barcala anunciara que la Generalitat va a reformar el estadio Rico Pérez", esgrime Compromís.