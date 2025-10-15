Campillo, la opción que el Hércules tiene en casa

El Hércules cumplirá dos semanas con un entrenador que transita el corredor del despido. Después de la derrota en Teruel todos los estamentos del club tuvieron clara la necesidad de un recambio frente al banquillo, pero no está siendo fácil sellar un acuerdo con el indicado.

Así, el tiempo pasa en vano y el equipo, que hubiese tenido una buena oportunidad de introducir un nuevo técnico en esta semana sin partido por el aplazamiento de la visita del Atlético Madrileño, sigue bajo la interinidad de Rubén Torrecilla, quien ya tiene su salida decidida.

La situación no es buena ni para la plantilla, ni para el club, ni para el propio Torrecilla, al que se le ha encargado esperar de pie hasta su final, ser su propio sustituto interino mientras en las oficinas del Rico Pérez encuentran al definitivo. Frente a este panorama cabe preguntarse si no había otra solución mejor.

Mirar al filial

Incluso puede que hubiera una solución dentro de casa, en el mismo Hércules. No es otra que la clásica fórmula, a veces exitosa, de subir al entrenador del filial. De 45 años, alicantino, herculano y con resultados concretos en su corta trayectoria en el club, Roberto Campillo dirige al Hércules B por segunda temporada después de conseguir el campeonato en Lliga Comunitat y el ascenso a Tercera Federación.

En este año, tras una derrota y tres empates en la adaptación a Tercera, Campillo ha conseguido en el campo del Jove de San Vicente la segunda victoria consecutiva de la campaña. Su enfoque confeso siempre ha sido el de potenciar a sus jugadores para que estén a disposición del primer equipo, pero también impone sus propias ideas de juego y, a la vista está con el ascenso, también persigue resultados deportivos, pues tiene claro que el deber de un filial es estar lo más cerca posible del "A".

Campillo tiene un filial trabajado, con conceptos de intensidad y presión alta que gustan en la entidad. Además, se le considera un buen gestor de grupo, factor clave en su rol al frente de un conjunto sub-23. Su buen hacer justamente hace que en el Hércules se piense que no sería conveniente apartarle del filial y cortar los buenos resultados que cosecha el "B". Una máxima de la ingeniería, aplicable a cualquier otro ámbito, dice que si algo funciona, no hay que tocarlo.

Además, se considera que el riesgo es doble porque Campillo no tiene experiencia más allá del fútbol amateur, juvenil y de filial. El salto de categoría sería abismal para un técnico que, en realidad, hasta hace nada dirigía en el fútbol regional. No es realista apostar por él para enderezar una temporada que ya tiene una herencia complicada de asumir, sobre todo si en el club sigue habiendo una aspiración seria por entrar en el play-off.

El club busca una apuesta segura

Ya se sabe que el Hércules ha estado, muy por el contrario, buscando técnicos incluso por encima de la categoría, y en todo caso con experiencias contrastadas en Primera Federación, que es el caso de los dos hombres que actualmente hablan con la comisión deportiva del club.

Hasta entonces, Torrecilla dirigirá este sábado el encuentro contra el Villarreal B y no es descartable que tenga que afrontar también la responsabilidad de recibir al filial colchonero el próximo miércoles como culminación de su ciclo, el más largo de un entrenador al frente de la entidad blanquiazul en este siglo.

Aunque su nombre no fuese el definitivo, quizás Campillo hubiese podido, aunque sea, ahorrarle esta interinidad deshonrosa al hombre que sacó al Hércules de la cuarta categoría y, por qué no, demostrar que en casa también hay talento.