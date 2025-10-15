El Hércules recalca que para construir la Ciudad Deportiva no necesita un cambio de dotación de suelo vía PGOU

El proyecto de la Ciudad Deportiva del Hércules sigue su curso. Supone un paso fundamental en el crecimiento y consolidación del club y que acogerá, tanto las actividades propias del primer equipo como la formación deportiva de las categorías del fútbol base. La entidad blanquiazul ha dejado claro que en estos momentos "se encuentra en una fase de estudio y diseño, y que se pretende implantar en las inmediaciones del Club Montemar, en el entorno de la Albufereta". El Hércules ha recalcado que el proyecto "puede desarrollarse en el marco de la normativa urbanística y del planeamiento vigente a través de la figura de la DIC (Declaración de Interés Comunitario), no requiriendo su implantación de ningún cambio de calificación o clasificación urbanística de los terrenos". El DIC es una concesión que puede resolverse en un plazo de seis meses si no se encuentran impedimentos legislativos. Es una autorización de carácter excepcional, con determinadas condiciones y plazos, para posibilitar usos ajenos a los propios del suelo no urbanizable en los supuestos contemplados en el artículo 197 conforme a lo previsto en el artículo 202, de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, la relativa a la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, en la Comunitat Valenciana.

Además, deja claro el club blanquiazul: "El ámbito donde se pretende desarrollar la actividad se encuentra clasificado por el PGMO1987 vigente como Suelo No Urbanizable Común-Rústico (SNU/RU), tal y como puede constatarse en el Plano de Calificación Global del Suelo, donde, en base a lo dispuesto en el Art.47 de las NNUU, están permitidas las actividades terciarias y de servicios, donde quedaría enmarcado el centro deportivo que nos ocupa. Se trata de una actuación que precisa de Declaración de Interés Comunitario por parte de la Conselleria competente, previa licencia municipal, la cual deberá acompañarse del correspondiente Estudio de Integración Paisajística".

Plano de los terrenos donde se construirá la Ciudad Deportiva / INFORMACION

El Hércules, además, aporta más datos: "Los parámetros urbanísticos de edificabilidad que se aplicarían a la parcela de 120.000 m2 aproximadamente (cumpliendo con la parcela mínima exigida de 20.000 m2) serían los siguientes (estos parámetros se aplicarían a las edificaciones sin contar las pistas deportivas):

b) Ocupación máxima: 5%= 6.000 m2 de suelo.

c) Altura máxima de las edificaciones: 3 plantas y 10 m = 6.000m2 x 3plantas = 18.000 m2techo.

d) Retranqueos mínimos: 10 m. a eje de caminos y al resto de linderos. Al tratarse de un entorno sensible a nivel patrimonial (BIC Torres de la Huerta) debería estudiarse su ubicación concreta para su adecuada integración en el ámbito que nos ocupa".