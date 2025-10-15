Jeremy juega contra la Argentina de Messi y ya lo piden en Boca

El herculano Jeremy de León disputó 62 minutos con la selección de Puerto Rico ante la Argentina de Lionel Messi. El partido acabó en goleada 0-6 de los campeones del mundo sobre el joven combinado puertorriqueño, que se enfrentaba por primera vez con la albiceleste en el amistoso celebrado esta madrugada en Miami.

Aunque como bien ha sabido expresar la federación puertorriqueña en redes sociales, desde el inicio del partido ya habían ganado por el logro histórico de medirse contra una tricampeona mundial. Además, Lionel Scaloni alineó un equipo cargado con varios emblemas argentinos, desde el portero Emiliano Martínez hasta el mediocampista Alexis MacAllister y, por supuesto, la estrella indiscutible, Lionel Messi.

Jeremy, de inicio

El extremo del Hércules formó parte del once inicial del combinado boricua, donde pese a su juventud es uno de los principales nombres gracias a su desequilibrio, su carisma y su trayectoria en el fútbol español y, particularmente, en el Real Madrid. La buena noticia para los aficionados blanquiazules es que Jeremy, que venía de una microrrotura en la pierna sufrida hace dos semanas, ha completado 62 minutos de juego sin presentar molestias.

Además, lo ha hecho robando miradas y destacando incluso entre la afición de uno de los clubes más grandes del mundo. Seguidores de Boca Juniors se apresuraron a elogiar la magia del "colorado de Puerto Rico" e incluso llegaron a fantasear con sumarle a la disciplina xeneize en la red social X.

La grada del Rico Pérez no es ajena al talento de Jeremy, e incluso pudo ver destellos de su capacidad durante los minutos que tuvo en aquella fatídica derrota ante el Algeciras. El extremo regresaba a los campos tras muchos meses de inactividad y, pese a un titubeante primer contacto con el césped, Jeremy se recompuso y llegó a ser de lo más desequilibrante en un Hércules plano en los tramos finales de aquel encuentro.

Solo 60 minutos de blanquiazul

Lamentablemente, entre las dificultades físicas y la cautela de Rubén Torrecilla, esta temporada Jeremy de León ha jugado más minutos con su selección en un solo partido que con el Hércules, con el que lleva solo 60 minutos repartidos en tres encuentros.

Como anécdota, tras el amistoso de esta madrugada, Jeremy de León se convierte en el único jugador de la actual plantilla del club blanquiazul que ha compartido campo con el astro argentino Lionel Messi.