Rubén Torrecilla: "El que vaya a entrar en mi puesto está en el banquillo, yo estoy jugando de titular en el Hércules"

El Hércules regresa este sábado a la competición tras el inesperado parón que ocasionó el aplazamiento del partido del pasado viernes. Días de espera en los que el equipo se ha mantenido colista y con las derrotas previas como último titular. "Se hace largo cuando no estás acostumbrado a parones", ha confirmado Rubén Torrecilla, entrenador todavía, mientras el club sigue en la búsqueda de un sustituto que enderece el rumbo de la temporada.

Al respecto de todo el ruido que generan las informaciones sobre su destitución, aplazada hasta que se alcance un acuerdo con otro entrenador, Torrecilla ha sido meridiano: "De momento, el que está o el que esté para entrar en mi puesto está en el banquillo, yo estoy jugando titular a día de hoy". El preparador, por tanto, asume con plenitud su tarea y además ha restado importancia al asunto porque "es prensa", para confesar que "a mí ni Enrique [Ortiz], ni Paco [Peña] ni Javi [Portillo] me han dicho 'este es tu último partido'. Saben cómo trabajo, están todos los días en el entrenamiento".

"No quiero pena, quiero verles felices"

Sobre cómo se manejan los futbolistas bajo la incertidumbre que pesa sobre él, Torrecilla niega que haya un ambiente enrarecido: “Yo no quiero pena, quiero verles felices y contentos y a nadie decaído”. Asegura que "por encima de todo" lo que más valora es la unión del vestuario y que quiere "una familia" para afrontar los "momentos malos que hay en el fútbol". "Estamos en una situación complicada pero vamos a salir de ella, tenemos que salir", ha apostillado.

“En mi equipo han debutado todos porque todos están remando en la misma dirección”, ha añadido el entrenador para probar que considera que toda la plantilla está involucrada. Ha remarcado que es un grupo "muy joven", con una media de edad en torno a los 23 y 24 años que quieren crecer y a los que augura "mucho futuro". En tal sentido, ha indicado que “ahora es cuando se demuestran los buenos jugadores”.

Sobre su propia situación, se compromete a "seguir trabajando, currando y dejándome todo. Nadie podrá decir nunca que Rubén Torrecilla pasó por el Hércules sin dejarse una gota de sudor por el club". También se ha acordado de él accionista mayoritario de la entidad: "A Enrique lo que le duele es no ganar, y por eso yo quiero primero ganar por la afición y luego ganar por Enrique".

Tres duelos contra filiales en una semana

Regresando el foco al partido de este sábado, contra el Villarreal B, con su habitual positividad el entrenador ha añadido que la semana "ha servido para trabajar, estar más unidos, generar un ambiente bueno para el sábado. Lo único es que pierdes una semana de competición con respecto a los rivales".

Aunque la semana que viene será difícil justo por lo contrario, ya que hay tres partidos en un intervalo de ocho días, incluido desplazamiento a Sevilla el próximo domingo. "No estamos acostumbrados a tres partidos semanales, además contra gente joven en filiales, habrá que ver como acaba cada jugador. Tiene que haber rotaciones seguro", ha adelantado el técnico sobre el reto físico, mientras que sobre el mental considera que todo dependerá del primer resultado: "Si el sábado ganamos te va a dar ganas de jugar otra vez".

Para ello, el plan de Torrecilla es “ganar los duelos individuales y hacerles un partido incomodísimo” a los jóvenes del Villarreal B, un filial donde cada jugador quiere destacar y más en una plaza de la importancia del Rico Pérez.