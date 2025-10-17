El Hércules sueña con ganar... 50 días después

Ganar. Pero no por revertir el destino escrito de nadie. Ganar porque la situación deportiva es límite. Cincuenta días después, el empequeñecido Hércules sueña con un triunfo que se le resiste desde la jornada inaugural, en agosto. Después, cuatro derrotas, un empate, un partido aplazado –contra el Atlético Madrileño–, y una corriente de desánimo general que no ha sido capaz de aliviar ni el anuncio de una Ciudad Deportiva anhelada desde hace décadas.

El Hércules recibe este sábado, en mitad de la siesta (16:15 horas), a uno de los rivales que peor se le da, con el que ha perdido en cinco de sus últimos enfrentamientos, al que solo le ha arañado un punto en ese tiempo y al que no gana desde 2019. El mini submarino llega a Alicante después de resurgir a costa del proyecto que rivaliza con el blanquiazul en el pésimo inicio liguero, el filial del Betis.

Ficha con los datos más relevantes del Hércules-Villarreal de la jornada 8 en Primera Federación. / Pedro Rojas

La dupla que forman Víctor Moreno (4 asistencias) y Alex Rubio (5 goles) amenaza la tensa tranquilidad que ha respirado el equipo de Rubén Torrecilla desde que se comunicó la suspensión del duelo con el Atleti B y la publicación de la futura casa de la SAD propiedad de la familia Ortiz copó toda la actualidad por la falta de un sustituto que convenza a la comisión deportiva, que sigue trabajando en ello.

Rubén Torrecilla

La incómoda interinidad del todavía preparador blanquiazul está generando una situación de extraña convivencia que, según el técnico, no está afectando ni a la plantilla... ni a él. El Hércules, que afronta un segmento clave de su devenir en la competición con tres partidos en nueve días, necesita superar este sábado a la cantera grogueta, en manos ahora de David Albelda, que, pese a la clasificación, sigue situando a su oponente esta jornada entre los claros aspirantes a dar el salto de categoría.

TRES DATOS RELEVANTES ► 20 veces se han enfrentado. El Hércules es el segundo club contra el que más ha jugado el Villarreal B. ► 12 derrotas ante el mini submarino desde 2009, que fue la primera vez que se enfrentaron, entonces en Segunda División. ► 0 triunfos del Hércules en los últimos seis duelos directos con la cantera grogueta. Solo ha arañado un empate en estos derbis.

«El Hércules es un equipo preparado para intentar promocionar, aunque ahora está en la zona baja. Es uno de los equipos grandes del grupo, con un potencial enorme para hacer una gran temporada. Es verdad que en el fútbol a veces los inicios son difíciles. Sabemos que delante tenemos a un equipo más de ‘play-off’ que de la situación que está. No podemos caer en el error de pensar que no han empezado bien y quedarnos en eso», indicó el exvalencianista.

«Tiene un gran equipo. A nivel de cuerpo técnico, están trabajando bien. Es un equipo con las ideas muy claras. Ofensivamente, tiene a grandes jugadores, y defensivamente también ha hecho una buena inversión. Tiene dificultad el partido. El Hércules entenderá que también es difícil recibir a un filial que viene de ganar», analizó.

Torrecilla tampoco podrá contar esta vez con Nico Espinosa, Monsalve y Dapaah, lesionados, y tiene la duda de Samu Vázquez, que entrena de manera intermitente. Su lugar podría ocuparlo el último goleador blanquiazul, Jorge Galvañ, de nuevo como lateral diestro. Soldevila y Rojas apuntan a formar de inicio tras su suplencia en Pinilla y el resto, lo normal, es que se repita, aunque tras todo lo experimentado cualquier vía de intento de transformación es válida. El Rico Pérez se prepara para otra cita caliente... y no solo por el fuerte calor que se espera a esa hora. Jeremy de León, que aterrizó el jueves en Alicante y el viernes completó su único entrenamiento tras enfrentarse a Messi, espera su oportunidad en el banco... de nuevo en la gris realidad de la Primera RFEF.