El Hércules remonta al Villarreal B y consigue una victoria vital

Se la jugaba el Hércules y se la jugaba Torrecilla (una vez más) en el Rico Pérez frente a un rival difícil como el Villarreal B. El conjunto blanquiazul buscaba la victoria con este once: Carlos Abad, Galvañ, Sotillos, Rentero, Javi Jiménez, Mangada, Colomina, Aranda, Solde, Ropero y Slavy.

En la primera parte se ha visto un Hércules que por fin parecía tener propuesta ofensiva y se ha ido acercando conforme corrían los minutos a la portería rival. Sin embargo, en una mala transición defensiva, el Villarreal B se ponía por delante por medio de Diatta. Aún así, no tardaría en llegar la réplica alicantina y Solde voleaba con la zurda a Rubén Gámez para colocar las tablas en el marcador.

En la segunda parte el Villarreal B ha comenzado mejor, disponiendo de las mejores ocasiones. Poco a poco, el Hércules ha ido despertando y en los últimos compases del partido, Aranda ha filtrado un balón espectacular para que Solde firmara la remontada y el doblete. El partido se ha terminado con malas noticias para el equipo. Solde ha tenido que retirarse en camilla del terreno de juego con una aparente lesión grave en la rodilla, lo que deja una sensación agridulce después de una victoria tan necesaria.

El Hércules consigue así una victoria vital para salir de las últimas posiciones de la tabla y recuperar (poco a poco) una buena dinámica que debe permanecer y quedarse en el vestuario para poder sacar la temporada adelante.