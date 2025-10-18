Torrecilla, tras la victoria del Hércules: “Aquí me queda mucho tiempo, lo tengo muy claro”

Volver a ganar. Y respirar. Balón de oxígeno para el Hércules, tras derrotar al Villarreal B (2-1) y, sobre todo, para su entrenador, Rubén Torrecilla, que llegaba a la cita con su continuidad más que en duda, especialmente en caso de derrota.

“Ya no es que sea un balón de oxígeno, es que hemos hecho un muy buen partido en todo, merecedores de la victoria”, comenzó Torrecilla su alocución. “El Villarreal ha vivido de nuestros errores. Su entrenador no puede estar contento porque hemos sido mejores. No les hemos dejado jugar cómodos, como dije el otro día en la rueda de prensa”, agregó.

Pese al triunfo, el gesto de felicidad se torció con la lesión de Solde, autor de las dos dianas del partido, que se marchó al hospital en ambulancia con una aparente dolencia grave en la rodilla. “Vamos a esperar. Tanto él como el grupo están muy fastidiados. Le he dicho que mientras hay vida hay esperanza. Estaba jodido, después de haber hecho un partidazo y de haber recuperado al mejor Solde. El jugador del Villarreal le ha caído encima de la pierna apoyada, en la rodilla, sin culpa ninguna del rival”, explicó el técnico extremeño.

De regreso a la valoración del partido, Torrecilla fue cuestionado por dos nombres en concreto como Aranda y Galvañ. A ambos los elogió, destacando la recuperación del primero y la buena voluntad del segundo. “Aranda el año pasado bajó el nivel desde el edema óseo del día de Marbella. Es un jugador que si está al 100% no debería estar en esta categoría sino en Segunda o Primera División. Juega para divertirse y quiero a un Aranda que nos dé ese nivel. Estoy viendo jugadores volviendo al nivel que yo quiero que tengan”, aseveró Torrecilla.

Apoyo de los jugadores

“¿Galvañ? Ha estado tres días sin entrenar por fiebre, igual que Mangada. Y los dos han hecho un partidazo y lo digo porque es de honrar. Todo era malo y el esfuerzo que han hecho jugadores que no participaban tanto es de elogiar. Los dos estaban a un 50-60% y lo han hecho fenomenal”, concretó sobre el canterano. “Samu ahora estará con las orejas levantadas. Yo no me caso con nadie y si tiene que seguir jugando el chaval, seguirá, y Samu tendrá que esperar”, añadió.

“Mis jugadores me quieren, igual que yo les quiero a ellos”, enfatizó al ser cuestionado sobre la actidud de su futbolistas, especialmente en la celebración del 2-1. “¿Me hacen la cama? Soy una persona correcta, exigente, los aprieto… Puedo decir con orgullo que todos me quiere, jueguen más o menos, porque esto es una familia y ellos ven que me dejo la vida por ellos. El día que me vaya del Hércules me iré con el cariño de los jugadores, de muchos de vosotros (prensa) y de gran parte de la afición, de la que he recibido muchos mensajes esta semana”, agregó el entrenador del Hércules.

Rubén Torrecilla grita desde la banda del Rico Pérez / Jose Navarro

Sobre su continuidad, tras la segunda victoria de la temporada, Torrecilla se quiso reivindicar públicamente. “Sigo jugando de titular. Aquí me queda mucho tiempo, lo tengo muy claro”, aseguró en la parte final de su comparecencia tras derrotar al Villarreal B.