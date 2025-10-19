Pesimismo máximo en el Hércules con la lesión de Soldevila

Malos augurios. Pesimismo máximo en torno a la figura de Oriol Soldevila. Más allá de los ejercicios de fe cristiana del todavía entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, dentro del club empiezan a hacerse a la idea de que han perdido a su jugador mejor pagado por varios meses... y en el peor de los casos, lo que resta de temporada. Las primeras pruebas, que todavía no son concluyentes, apuntan a la afectación del ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

La mala suerte vuelve a cebarse con el conjunto alicantino, que consigue remontar un partido 14 jornadas después, ganar después de 50 días, que se estrene un delantero este curso como goleador, pero, precisamente, se queda sin el jugador diferencial llamado a soportar el peso del ataque blanquiazul. El malditismo adherido a la entidad como una mancha pegajosa le impide librarse de la oscuridad en la que se está acostumbrando a subsistir por diferentes razones, algunas realmente desafortunadas.

Oriol Soldevila corre perseguido por Sotillos mientras festeja el empate del Hércules, su primer gol del curso. / Jose Navarro

Ocho jornadas necesitó el técnico para ubicarle detrás del nueve, cerca del área, centrado, siendo capaz de conectar con la pelota de forma continuada. ¿La respuesta? Dos tantos del catalán que, entre otras cosas, restan dramatismo a la urgencia por concretar el recambio en el banquillo, que se sigue tomando con excesiva calma pese a tenerlo decidido desde la derrota en Teruel.

Cinco minutos de pánico

Solde estaba exultante, feliz, tranquilo. Satisfecho después de haberse sacudido la presión de no haber estado a la altura en las primeras fechas. Trotaba por el centro del campo esperando que el colegiado zaragozano Alfredo Ramo Andrés decretara el final. Al tiempo reglamentario apenas le restaba un minuto y medio.

El filial del Villarreal, convencido de su mal encuentro a pesar de haberse adelantado en el marcador, apagado desde el pitido inicial por no se sabe qué razón peregrina, fue víctima del mejor Oriol, el de zancada poderosa y alta definición. Facundo Viveros, en la línea medular, conducía la pelota sin saber a quién dársela. En su duda, Fran Sol creyó ver la oportunidad de robársela y, contundente, le metió la pierna. El argentino perdió el equilibrio, pero no cayó de inmediato.

Soldevila, tras ser arrollado por Facundo Viveros, a su lado, se lleva la mano rápido a la rodilla. / À Punt

Dio tres pasos a trompicones antes de vencerse y se llevó por delante al "siete" del Hércules, al bigoleador. Le cayó en la pierna izquierda, le desplazó la rodilla. Antes de sentir la hierba en la piel, Soldevila ya sabía que se había hecho una avería grave. Rápido levantó el muslo, pero no tuvo fuerzas. Se quedó a medio camino, encogido. Para cuando llegaron el médico y el fisio el pensamiento se le había nublado al catalán, que solo acertó a taparse la cara con las manos para que nadie le viera llorar.

Carlos Abad trató de darle paz, le besó la frente; el capitán quiso calmarle. No hubo forma, su desconsuelo era absoluto. Más de cinco minutos hasta salir del campo en camilla, atado con cinchas, con la articulación inmovilizada, en llamas, camino de la ambulancia tras un breve paso por el vestuario para recoger algunas cosas esenciales junto a su pareja, a la que que le había dedicado su doblete poco tiempo antes. Ella se subió con él en el vehículo medicalizado para insuflarle algo de esperanza.

El Hospital Vithas le facilitó las pruebas médicas que este lunes debe descifrar en primera instancia el radiólogo mientras se aguarda a que baje la inflamación y eso permita hacer otra exploración más precisa, más limpia, para llevárselas al especialista que se encargue de intervenir quirúrgicamente al futbolista si, como todo hace presagiar, se ve obligado a pasar por el quirófano.

Tanto el médico del club como los fisios se ponen en lo peor después de la primera exploración, que apunta a una afectación de ligamento cruzado, que normalmente lleva aparejado más problemas colaterales. De confirmarse, lo más seguro es que Oriol Soldevila no vuelva a vestirse la camiseta del Hércules esta temporada. Aunque, como señaló su entrenador, hasta que no se haga oficial, hay que tener fe en los milagros.