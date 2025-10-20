El Hércules piensa en Lucas Pérez tras la lesión de Oriol Soldevila

Después del mazazo surgió un instante de luz. Tras confirmarse el peor de los diagnósticos para Oriol Soldevila, el Hércules se fijó en Lucas Pérez como su posible recambio. El coruñés, actualmente en el paro tras su salida tumultuosa del Dépor y su fallido intento posterior de triunfar en el PSV, fue en quien primero se pensó para tapar el enorme vacío que deja el barcelonés en el proyecto blanquiazul, que ha depositado en el catalán el mayor esfuerzo salarial del segundo proyecto seguido en Primera Federación.

Para la comisión deportiva, el goleador gallego era una posibilidad factible con la que poder empezar a negociar. Al poco de confirmarse la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, con afectación de meniscos aparejado, el Hércules activó la comunicación con la agencia del hombre que aupó al club de su ciudad al fútbol profesional en su regreso perdonando buena parte de su caché para ajustarlo a la realidad de la tercera categoría nacional pese a ser un primer espada.

En un primer momento, las conversaciones avanzaron en la buena dirección, pero advirtiendo ya en ese primer contacto, que la alicantina no era la única oportunidad que Lucas Pérez tenía encima de la mesa casi dos meses después del cierre del mercado, incluidas algunas de fuera de España. El futbolista, desde su abrupta salida del Deportivo, no ha tenido suerte. Aquella renuncia, seguida al minuto por los medios nacional debido a su trascendencia, y motivada por las diferencias irreconciliables entre la directiva del club y su estrella, le llevó a romper su contrato el 19 de enero pasado, a pocos días de que expirara el plazo para poder encontrar acomodo en otro destino a su altura.

Un camino lleno de baches

Su nombre, desde ese instante, sonó para multitud de clubes, muchos de Primera División. El Rayo Vallecano fue quien más empeño puso en su contratación, pero finalmente no cristalizó el vínculo. El caché fue un impedimento dado que consideraba que no podía volver a bajárselo tras todo lo sufrido en su vuelta La Coruña. Quiso recuperar parte de su estatus financiero y eso motivó que llegara al último día de mercado invernal sin opciones de sellar un acuerdo en España, que es donde quería acabar la campaña antes de plantearse nuevas fronteras tras sus experiencias en Grecia e Inglaterra.

Pasó a engrosar la lista de agentes libres, casi a liderarla, y esa circunstancia le abrió la puerta de uno de los grandes de Europa, el PSV. Al final, Lucas Pérez aceptó esa vía y pactó un vínculo laboral hasta final de curso en la máxima categoría neerlandesa. En Eindhoven parecía que Lucas Pérez enderezaba el rumbo, que podía volver a disfrutar en un terreno de juego. Nada más lejos. Al poco de debutar, con solo dos encuentros de liga y uno de Copa, cotizados, le diagnosticaron una tuberculosis.

Lucas Pérez, presentado como jugador del PSV en Eindhoven tras su macha del Deportivo de La Coruña. / EFE

El delantero coruñés fue apartado del equipo por prescripción facultativa, a modo de cuarentena, para controlar la enfermedad respiratoria y no propagarla por el vestuario, y eso le dejó sin tiempo porque expiró su contrato antes de que finalizara el plazo de recuperación. No se le amplió la oferta y de nuevo regresó a España. Realizó la pretemporada en Ferrol, con el Racing, recién descendido de Segunda, muy cerca de casa, y cuando empezó la presente campaña, de nuevo sin haber encontrado acomodo dentro de los plazos oficiales que fija el mercado de fichajes, en este caso el estival, se puso a trabajar con el Rayo Majadahonda, cerca de su hijo.

Entrenando con un club de Segunda RFEF

Con 37 años recién cumplidos, Lucas Pérez ha ido manteniendo la forma gracias a su integración en la rutina del club madrileño, que compite en Segunda RFEF, pero sus agentes tienen prisa por volver a ponerle en circulación para aprovechar el fútbol que le quede a un jugador referencial, siempre goleador, que contribuyó directa y activamente a la vuelta al selecto club de integrantes de LaLiga dentro de la élite continental.

Lucas Pérez, reconocido por sus compañeros del Deportivo de La Coruña. / MONCHO FUENTES / EFE

El Hércules soñaba con la posibilidad. Hizo números. Planteó cómo podía hacer frente al desembolso y qué podía ofrecerle a un futbolista de su calado. Todo quedó en conversaciones. No se pasó oferta firme, no hubo tiempo material. Mientras todo esto sucedía, de forma paralela, los agentes del delantero seguían abriendo puertas. Entre ellas, la liga portuguesa, de nuevo cerca de su lugar de origen. Hasta que el Santa Clara, en búsqueda de un ariete por la misma razón que el conjunto alicantino, puso su proyecto a disposición de Lucas Pérez y este lo vio con enorme satisfacción. El conjunto de las Azores, de la Primera División lusa, ofrece al atacante gallego la posibilidad de volver a brillar al máximo nivel... y en las mejores condiciones.

En apenas cinco horas, el Hércules se imaginó con Lucas Pérez liderando su ataque, lo visualizó, habló con él, creyó en la posibilidad realmente... y finalmente se despertó y se topó de bruces con la realidad, que tiene que seguir peinando el catálogo de agentes libres para llenar un vació que ha dejado muy expuesto a un proyecto aún en zona de descenso y sin tener claro, ni mucho menos decidido, si sigue o no sigue con Rubén Torrecilla en el banquillo a pesar de que la certeza es de que lo más conveniente, en las circunstancias actuales y visto lo visto, es el cambio de rumbo.