El Hércules confirma el peor diagnóstico en la lesión de Soldevila

No hubo milagro. La crudeza de las imágenes en directo y la transmisión del dolor de Oriol Soldevila sobre el césped del Rico Pérez durante cinco minutos eternos tenían justificación. El máximo goleador del Hércules la temporada pasada y el autor de los dos tantos en el vital triunfo sobre el filial del Villarreal sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Además, también se han visto afectados, fruto de la contusión y el desplazamiento de la articulación, los meniscos, con lo que requerirá una recomposición quirúrgica, que se efectuará en los próximos días.

Aunque los servicios médicos del club no han querido poner un plazo a la recuperación del barcelonés, lo que es seguro es que tendrá muy difícil volver a competir esta misma temporada dado que nadie, en su situación, se ha restablecido en menos de seis meses. A eso hay que unir luego el periodo de readaptación, con lo cual lo natural es que haya dicho adiós definitivo al curso. Solo una anomalía médica que nadie prevé podría revertir eso.

Jose Navarro

El Hércules ha hecho público el resultado de la segunda exploración a fondo de la rodilla tras la primera resonancia, de urgencia, una vez trasladado al hospital desde el Rico Pérez en ambulancia junto a su actual pareja. Allí, en un análisis prematuro, ya se intuía la gravedad de la dolencia, entre las más temibles que puede padecer un jugador de fútbol por todo lo que conlleva y las secuelas que puede dejar, aunque con mucho mejor pronóstico que hace una década por el avance en las cirugías, las acciones posoperatorias y los métodos de rehabilitación.

Cuarenta y ocho horas después, con el tejido menos inflamado y menos líquido alrededor del ligamento, el examen ha podido ser más concreto y confirmar lo que todo el mundo se temía, el diagnóstico más pesimista, el que, como enfatizó su entrenador tras la victoria, solo habría podido evitar "un milagro".

Cuando el cirujano le intervenga la rodilla, durante la artroscopia, se podrá ver la dimensión exacta de la lesión, sin margen de error, y será ahí cuando el plazo para volver a jugar se establezca de modo más preciso, más ajustado a la realidad actual de la medicina deportiva, muy evolucionada.

Buen pronóstico

Lo normal es que Oriol Soldevila pueda volver a alcanzar su máximo nivel si sigue todas las indicaciones, mas aún teniendo solo 24 años, pero no será inmediato... ni en la presente campaña casi al 100%. El proyecto se queda ahora sin su figura más valorada salarialmente, el hombre diferencial del ataque y el atacante que el sábado pasado, frente al Villarreal B, en su puesto natural, detrás del "nueve", demostró ser el pilar básico sobre el que cimentar la reacción del equipo, que vuelve a sufrir otra sacudida en mitad de su proceloso viaje a Segunda División.

Sodevila, desconsolado, llora sobre la hierba del Rico Pérez temiendo el pronóstico confirmado. / À Punt

La intervención, así como todo el proceso de tratamiento, recuperación y seguimiento, estarán bajo la supervisión del equipo clínico del doctor Pablo Martínez, director de KLINIK PM, en estrecha coordinación con los servicios médicos y el cuerpo técnico del Hércules CF... que sigue funcionando de forma interina... o puede que ya no. Próximo rival para comprobarlo: el Atlético Madrileño del 'Niño' Torres.