Torrecilla, antes del Hércules-Atlético B: "¿Jeremy de León titular? Tengo jugadores buenos como él y nadie me pregunta por ellos"

Piloto automático. Respuestas convencionales. El guion repetido de tantas otras veces... hasta que resuena en la sala de prensa el nombre de Jeremy, ahí varía la modulación y sube el tono de la conversación. ¿Puede ser titular ya el internacional puertorriqueño? "Jeremy (De León) es uno más de la plantilla", dice tajante, seco, áspero su entrenador.

A continuación, y sin repreguntas, el preparador extremeño arma un discurso en un contexto que deja entrever un halo de malestar. "También tengo a Rafa de Palmas, que está haciendo entrenamientos increíbles, y por él nadie me pregunta. Tengo a Aranda, a Galvañ... muchos jugadores buenos... así que voy a poner a los que yo crea oportunos. Si Jeremy tiene que jugar de inicio, jugará. Si tiene que jugar cinco minutos, jugará cinco minutos. Y si no juega, pues otro saldrá por él. Tengo jugadores igual que Jeremy de buenos, así que el que juegue será porque aporte, porque sume. Y el tiempo que esté en el campo, el que sea, se tiene que dejar la vida. Y si no juega, pues a entrenar mejor la siguiente vez para ganarse el puesto", esgrimió Rubén Torrecilla posando una sobra de duda sobre la implicación del futbolista caribeño.

Jeremy de León persigue a Messi durante el Argentina-Puerto Rico que se disputó en Miami. / Giorgio Viera / EFE

El boricua, que se quedó fuera de la convocatoria para el encuentro en Teruel, el que cercenó el crédito en el seno de la entidad del todavía entrenador del Hércules, se recuperó en un tiempo récord para viajar a Miami a jugar con su selección la semana pasada para medirse con la campeona del Mundo, Argentina, liderada sobre el césped por Messi, también es otra de las peticiones que más escucha el técnico desde la grada cuando se le reclama que modifique algo en los partidos que no avanzan.

Vídeo de ánimo a Soldevila

Más allá de ese extraño toque de atención a Jeremy, extemporáneo, la comparecencia de Rubén Torrecilla bordeó lo académico. Lamentó el "bache" del que está seguro saldrá Oriol Soldevila y reveló que los integrantes de la cantera del club le grabaron un vídeo de ánimo al pichichi blanquiazul. "Yo pasé por ahí con 21 años y le trasmito toda la esperanza. Sé perfectamente qué se le pasa por la cabeza, pero tiene que saber que por ahí hemos pasado muchos y que él volverá a ser importante en cualquier equipo porque es muy bueno y muy joven", indicó.

"Me habría gustado poder disfrutar mucho más de la versión de futbolista que vimos contra el Villarreal. Me da rabia por eso, porque había conseguido alcanzar ese nivel que esperábamos todos de él. Se le veía feliz, a gusto, disfrutando. De todo se sale, y lo importante es saber hacerlo con buena cara, eso es clave", le aconsejó el de Jarandilla de la Vera.

Sustitutos

Torrecilla reconoció que se ha activado la búsqueda para suplir la baja del "siete", pero siendo consciente de que no será fácil. Tras no prosperar el intento de unir al proyecto al goleador del Deportivo de La Coruña Lucas Pérez, la comisión deportiva sigue cribando el catálogo de jugadores en paro disponibles para una tarea semejante. "Ahora mismo son pocos los que tienen las capacidades de Solde, pero seguiremos atentos por si surge la opción. Pero claro, tenemos que fichar antes o después, eso es seguro", aclaró.

Rubén Torrecilla, en la sala de prensa del José Rico Pérez, en Alicante. / Álvaro Egea / HCF

De momento, el preparador cacereño cree que tiene alternativas viables para salir del paso con garantías. "En cuanto vuelva Nico (Espinosa) las bandas estarán perfectamente cubiertas y como segundo delantero podemos apostar por Unai Ropero, que ha jugado muchas veces ahí [de hecho es su posición natural] a Aranda, De Palmas... o jugar directamente con dos puntas. No vamos a fichar por fichar", avisa.

Clave para seguir ganando

Tras la victoria del sábado frente al Villarreal B, la primera en 50 días, Rubén Torrecilla tiene muy claro cómo se puede repetir triunfo contra otro filial, en este caso el del Atlético de Madrid. "Tenemos que hacerles sufrir. Tenemos que hacerles un partido muy muy muy incómodo", recalcó el responsable del banquillo local del Rico Pérez. "El sábado (frente al filial groguet) se vio al equipo que yo quiero que seamos, vertical, con mucha presencia en área rival, siendo superiores a ellos siempre. Ese es el camino, pero para eso todos los que jueguen tienen que estar al 100%", enfatizó antes de confirmar que introducirá cambios en el once por este motivo.

Torrecilla, molesto, durante el partido Hércules-Villarreal B, en Alicante. / Jose Navarro

Para el entrenador del Hércules, es capital "jugar con orden tanto en defensa como en ataque. El otro día (el sábado pasado) nos comportamos como un bloque sólido, y lo hicimos frente a un gran rival", se felicitó. "Nos vamos a enfrentar a otro rival duro, competitivo, uno que es el reflejo de la filosofía de lucha y exigencia de sus entrenadores, Fernando Torres y el Cholo Simeone, por eso tenemos que dar lo mejor de nosotros".

Los tres puntos obtenidos tras la gran actuación individual de Soldevila ha insuflado ánimos al banquillo... aunque no se exteriorice por razones obvias: "Nadie puede estar contento al ver a uno de nuestros soldados caídos, es imposible. Y me gusta que sea así. Pero el triunfo nos da confianza. Lo necesitábamos. Si somos capaces de darle continuidad este miércoles, todo se verá de otra manera, todo. Lo garantizo".