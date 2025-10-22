Fernando Torres: "El Hércules ha sido mejor en los momentos donde ha tenido las oportunidades"

Contra todo pronóstico, un Atlético Madrileño que venía al Rico Pérez en busca del liderato ha salido con tres goles encajados y ninguno anotado. Un resultado que, teniendo en cuenta el desarrollo del partido, Fernando Torres considera "totalmente excesivo, aunque la realidad es la que es". Preguntado sobre dónde cree que estuvo el factor que permitió al Hércules anular el potencial goleador de su equipo, Torres ha hablado de la "contundencia" que tuvo el conjunto blanquiazul y que sus jugadores no demostraron, tanto en las ocasiones de ataque como en los duelos individuales.

"El primer tiempo ha tenido dos tramos muy diferentes, en los primeros 25 minutos nosotros hemos controlado pero no hemos tenido contundencia. Luego ellos sí han tenido pegada, el gol al comenzar la segunda parte nos ha afectado", ha señalado Torres sobre el desarrollo del partido.

"A partir de ahí, ellos han sido mejores en los momentos donde han tenido las oportunidades", reconoce el "Niño" Torres, visiblemente contrariado en la sala de prensa del Rico Pérez. Sin embargo, el ex internacional con España no busca excusas y ha confirmado que en el fútbol "tienes tus momentos y si no los aprovechas, el rival normalmente lo hace". En retrospectiva, también lamenta que no hayan podido "jugar con el marcador a favor, como estamos acostumbrados".

Aranda y Ropero, en la mente de Torres

El entrenador del filial colchonero se regresa a Madrid con dos nombres en la cabeza: Antonio Aranda y Unai Ropero. "Aranda ha estado muy cómodo entre líneas, Ropero igual, y los puntas del Hércules han conseguido estirarnos demasiado en defensa", ha analizado el técnico rojiblanco. Piensa, además, que la derrota ha estado en las acciones individuales, donde los blanquiazules ganaron la partida.

El Atlético Madrileño, ya con el mismo número de partidos jugados que sus rivales, acaba cuarto en la tabla, a un solo punto del liderato que, de otra forma, hubiese sido suyo. "Estoy seguro de que no nos va a hacer daño este resultado porque analizaremos los porqués que hay detrás", ha sentenciado Torres sobre su segunda derrota de la temporada, la primera de ellas por goleada y segundo partido de ocho disputados en el que su equipo no logró anotar.