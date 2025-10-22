Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hércules noquea al Atlético de Madrid B

Una actuación sobresaliente del conjunto blanquiazul golea al filial madrileño para salir de la zona de descenso

Galvañ adelanta al Hércules en el marcador

Galvañ adelanta al Hércules en el marcador / Rafa Arjones

Nicolás Cabot

Nicolás Cabot

Segundo partido en 5 días para el Hércules, el segundo consecutivo en casa. Los blanquiazules buscaban la segunda victoria consecutiva en la temporada con este once: Carlos Abad, Galvañ, Sotillos, Rentero, Javi Jiménez, Mangada, Ben Hamed, Ropero, Aranda, Rojas y Fran Sol.

La primera parte ha sido un ida y vuelta constante. Ambos equipos mostraban sus armas ofensivas pero ninguno ha llegado a materializar sus ocasiones. El Hércules se ha mostrado sólido en defensa y ha dispuesto de 2 ocasiones clarísimas de Ben Hamed y Fran Sol, así como un gol anulado a este último.

Pero en la segunda parte, el Hércules no ha perdonado. A los 34 segundos de la reanudación, Jorge Galvañ recogía un balón que se había quedado muerto en la frontal para batir de una vez a Mario de Luis, que estaba siendo el mejor de los visitantes. Pocos minutos después, Unai Ropero realizaba una gran jugada individual y fusilaba con la zurda la escuadra de la portería visitante. Con el 2-0 el Atleti B se volcó en ataque a la desesperada, y el FVS ha tenido que intervenir para anular un penalti mal pitado por el colegiado. En los últimos compases del partido, un fuerte disparo de Colomina ha mandado a la lona a un herido filial del Atlético de Madrid que se marcha de Alicante con una dura derrota.

El Hércules cosecha así su segunda victoria consecutiva y confirma su buena dinámica. El domingo, visita Sevilla para enfrentarse al Sevilla Atlético y seguir sumando de 3

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents