El Hércules noquea al Atlético de Madrid B

Segundo partido en 5 días para el Hércules, el segundo consecutivo en casa. Los blanquiazules buscaban la segunda victoria consecutiva en la temporada con este once: Carlos Abad, Galvañ, Sotillos, Rentero, Javi Jiménez, Mangada, Ben Hamed, Ropero, Aranda, Rojas y Fran Sol.

La primera parte ha sido un ida y vuelta constante. Ambos equipos mostraban sus armas ofensivas pero ninguno ha llegado a materializar sus ocasiones. El Hércules se ha mostrado sólido en defensa y ha dispuesto de 2 ocasiones clarísimas de Ben Hamed y Fran Sol, así como un gol anulado a este último.

Pero en la segunda parte, el Hércules no ha perdonado. A los 34 segundos de la reanudación, Jorge Galvañ recogía un balón que se había quedado muerto en la frontal para batir de una vez a Mario de Luis, que estaba siendo el mejor de los visitantes. Pocos minutos después, Unai Ropero realizaba una gran jugada individual y fusilaba con la zurda la escuadra de la portería visitante. Con el 2-0 el Atleti B se volcó en ataque a la desesperada, y el FVS ha tenido que intervenir para anular un penalti mal pitado por el colegiado. En los últimos compases del partido, un fuerte disparo de Colomina ha mandado a la lona a un herido filial del Atlético de Madrid que se marcha de Alicante con una dura derrota.

El Hércules cosecha así su segunda victoria consecutiva y confirma su buena dinámica. El domingo, visita Sevilla para enfrentarse al Sevilla Atlético y seguir sumando de 3