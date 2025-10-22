Rubén Torrecilla: "El Hércules ha hecho un partido de categoría superior"

Rubén Torrecilla ha salido triunfante del choque contra el rival más difícil, y aunque lo disimula bajo el constante optimismo que muestra en cada rueda de prensa, el entrenador blanquiazul ha declarado que este 3-0 contra el Atlético Madrileño ha sido un partido "incluso de superior categoría" que lo lleva a estar "contento" con sus jugadores, de quienes dice que "se merecían una victoria como los que más".

Para el técnico, la intensidad mostrada por sus efectivos en este encuentro refuerza su tesis de que el problema del Hércules en este arranque de temporada ha sido, ante todo, mental: "Tú en la vida pasas por procesos. Procesos buenos, procesos malos. Nosotros empezamos con un proceso malo. Los chavales después del partido Villarreal vieron que podían ganar cualquiera".

Esa victoria, la primera en mes y medio, iniciaba esta maratón contra tres filiales que acabará el domingo en Sevilla. "Veníamos de jugar hace cuatro días, ellos también. Son un filial, gente joven. El partido me preocupaba más que nada a nivel físico. Por lo que pudieran aguantar jugadores que han jugado casi todo el partido. Y creo que hemos hecho un trabajo increíble", ha sentenciado el preparador herculano tras la victoria por goleada contra "muy buenos jugadores, que muchos estarán jugando en primera división de aquí a muy poco".

"Lo del match-ball lo ha dicho la prensa"

Pero estos tres puntos, ya seis sumados esta semana, son también una victoria personal para un entrenador a quién ya se le estaba buscando recambio. Torrecilla niega la mayor y si ya dijo la semana pasada que él es "titular", ahora se muestra más confiado en el cargo. "Lo del 'match-ball' lo ha dicho la prensa, porque a mí desde el club nunca, nunca me han dicho nada", ha reivindicado el técnico quien, a su vez, da por cerrada la crisis: "Al final era una racha, que tenía que pasar, sé que si esa racha no se hubiese superado, estaría en la calle, porque lo tengo claro. Pero doy gracias a Enrique por el apoyo que siempre tiene hacia mí, a Paco, porque somos una familia en el club".

La clave de la victoria

Sobre el partido, pone la clave de la victoria "haber sido mejores en los duelos, más intensos, les hemos hecho un partido incómodo, le hemos llevado el partido a nuestro terreno, y creo que al final somos justos vencedores, ya no solo con el 3-0, porque creo que hemos tenido ocasiones también caras de hacer más goles". Aranda y Ropero, por su parte, han sido dos de los hombres del partido y Torrecilla opina que "es normal que Fernando Torres se quede con un partido de Antonio, con el partido de Unai, porque son dos jugadores que son muy vistosos. Antonio un poquito más, porque retiene mucho la pelota, es capaz de desbordar no un rival, sino varios, y es un jugador que si sigue a este nivel es de Primera División como mínimo".

Tras la superioridad sin goles en la primera parte, confiesa que el cambio táctico que mejoró al equipo fue "ordenar más a Ropero hacia a la izquierda, cerca de Aranda, que estaba muy centrado detrás de Fran Sol, sin espacios. Creo que de ahí ha venido el primer gol". Primer gol abriendo la segunda parte que valora como fundamental, y que le hace recordar a Jorge Galvañ, quien "otra vez marca gol, el chaval se deja todo lo que tiene".

El VAR hizo su primera aparición a favor del Hércules en toda la temporada. Torrecilla ha confirmado que desde su posición no vio la jugada y Rentero le dijo que no era falta. "Yo creo en mis jugadores, a Arnau Ortiz se le fue el control y Rentero dijo que se había quedado quieto", ha dicho, para continuar reconociendo que "que nos favorezca el VAR también es importante" porque "a lo mejor estás ahí con el 2-0 creo que era, te meten el 2-1, y ya a lo mejor haces que se metan en el partido". La revisión de la jugada despejó las dudas y en una noche en la que todo salió a favor, el equipo al completo mantuvo la intensidad hasta el final, hasta sumar tres goles y tres puntos en el Rico Pérez.