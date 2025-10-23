100 entradas a la venta para los aficionados que vayan a apoyar al Hércules contra el Sevilla Atlético

La afición blanquiazul tendrá a su disposición 100 entradas para acudir al estadio Jesús Navas y apoyar al Hércules en su visita al Sevilla Atlético. El club alicantino ha anunciado en sus canales oficiales que los tickets se venderán a un precio único de 10 € en las oficinas del Rico Pérez en la tarde de este jueves, hasta las 19:00, y por la mañana de este viernes, de 9:30 a 13:30.

El desplazamiento de este domingo, no obstante, es uno de los más largos que tendrá que realizar en este grupo 2 de Primera RFEF. Unas seis horas de ida toma el viaje por tierra hasta Sevilla, por lo que para un partido que acabará pasadas las 20:00 significa que los alicantinos que vayan a acompañar al equipo llegarán a casa a altas horas de la madrugada. Al menos en el caso de aquellos que se planteen el retorno inmediato por autovía.

Posibilidad de volver a la lucha por el ascenso

En todo caso, el Sevilla Atlético-Hércules genera alta expectativa en la afición blanquiazul porque representa, tras dos victorias consecutivas en esta misma semana, la posibilidad de que el Hércules se reenganche a la lucha en la parte alta de la tabla cuando hace no más de cinco días el equipo era colista.

De los tres duelos contra filiales, que empezaron el sábado con el Hércules-Villarreal B (2-1) y continuaron con la goleada 3-0 sobre el Atlético de Madrid B, justamente el partido de este domingo contra el segundo equipo del Sevilla FC es el más fácil sobre el papel. El filial hispalense solo suma una victoria en ocho jornadas y el equipo se tambalea en la penúltima posición.

Contra la racha fuera de casa

Conseguir sumar nueve puntos en una misma semana apuntalaría las intenciones del Hércules para luchar por el ascenso tras el pésimo arranque, pero la duda sobre la capacidad de los blanquiazules aparece porque una victoria en Sevilla cortaría una racha de 231 días sin ganar de visitante en partido oficial. Todo está por verse a las 18:15 de este domingo.