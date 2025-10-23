El agradecimiento de Soldevila al gesto de sus compañeros tras la victoria del Hércules: "Sois increíbles"

El herculano Oriol Soldevila quiso agradecer el gesto de sus compañeros y de la afición tras la victoria del Hércules CF por 3-0 frente al Atlético de Madrid B en el partido aplazado de la jornada 7 de Primera Federación. Desde sus redes sociales, el jugador compartió un mensaje cargado de emoción: "Gracias por lo de hoy, equipo y afición. Sois increíbles. Hércules es mi casa".

El mensaje, acompañado de un corazón azul y el escudo del club, fue rápidamente replicado por la cuenta oficial del Hércules, generando una ola de cariño entre los seguidores. Soldevila atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior durante el encuentro ante el Linares, una lesión que le mantendrá varios meses alejado de los terrenos de juego.

A pesar de su ausencia, el vestuario quiso dedicarle la victoria con gestos visibles sobre el césped, mostrando camisetas con su nombre y celebrando los goles con dedicatorias hacia el atacante catalán. El apoyo del club y de la afición ha sido constante desde que se conoció el diagnóstico.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de ánimo. "Grande, Solde, esta victoria va por ti", escribía un aficionado, mientras otro añadía: "Eres muy grande, recupérate bien, que enseguida volverás a hacer golazos con el Hércules". El sentimiento era unánime: esperanza y confianza plena en su regreso.

Hércules - Atlético de Madrid B

Soldevila es uno de los jugadores más queridos por su talento y compromiso. Su carisma dentro y fuera del campo le ha convertido en un referente para el vestuario y en un símbolo para la afición.

Mientras encara su proceso de recuperación, el Hércules le espera con los brazos abiertos.

