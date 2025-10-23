VÍDEO
Así fueron los tres goles de la victoria del Hércules ante el Atlético de Madrid B
Jorge Galvañ, Unai Ropero y Roger Colomina firmaron los tantos de la contundente victoria blanquiazul
El Hércules CF logró una contundente victoria por 3-0 frente al Atlético Madrileño en el Rico Pérez en el encuentro aplazado correspondiente a la séptima jornada de Primera Federación.
Tras una primera mitad equilibrada, los alicantinos abrieron el marcador nada más arrancar el segundo tiempo gracias a Jorge Galvañ (1-0, 46’).
El conjunto dirigido por Rubén Torrecilla consolidó su dominio mediada la segunda parte con el tanto de Unai Ropero (2-0, 66’).
Ya en el tiempo añadido, Roger Colomina (3-0, 90+6’) redondeó la goleada con un tanto que desató la euforia en la grada.
Con este triunfo, el Hércules suma tres puntos valiosos y asciende posiciones en la tabla, mostrando una sólida imagen tanto en defensa como en ataque ante un Atlético Madrileño al que baja de la nube.
