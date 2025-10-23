Una vida más para Torrecilla al frente del Hércules

El final del encuentro de este miércoles dio, sobre la campana y contra todo pronóstico, una nueva vida al segundo entrenador más longevo de la historia del Hércules. Rubén Torrecilla consiguió, contra el rival más difícil sobre el papel y apenas saliendo de la peor racha de rendimiento que ha tenido desde que llegó al club en 2023, cuajar el que quizás sea el mejor partido de toda su etapa al frente del Hércules.

¿Quién se atreverá ahora a sustituirle? Nadie. No es pertinente, aunque el vacío futbolístico de las primeras seis jornadas o el mal desempeño de la pasada temporada no se puedan borrar. Todo aquello es pasado, y la goleada al Atlético Madrileño es rabiosa actualidad. ¿Realmente había intención de echarle? No lo parece, al menos en Enrique Ortiz, quien le mantuvo aún con los pesados resultados en contra mientras el club tanteaba, sin prisa, a otros entrenadores que tampoco estaban por la labor de venir a Alicante.

En plena tormenta Torrecilla dijo que él estaba de «titular» y que quien «está o esté», en indicativo o subjuntivo, para ocupar su puesto «está en el banquillo». Ahora que parece volver la calma, y más aún, el viento a favor al Hércules, ese «esté», en subjuntivo, se quedará como una idea que quizás fue, pero ya no. El propio preparador blanquiazul dio por cerrada la crisis con estas palabras: «Al final era una racha, que tenía que pasar». Tres goles a cero son irrebatibles contra un rival de más presupuesto, aparente calidad y confirmado rendimiento.

Salvado en tiempo extra

Aun así, lo que hoy es un hecho consumado era impensable hace tan solo dos semanas. Cuando la lluvia de la dana Alice aplazó la visita del potente y goleador filial colchonero muchos en la afición blanquiazul agradecieron el diferimiento de lo que temían iba a ser un baño (valga la expresión) sobre el Rico Pérez. El Hércules llegaba colista y su entrenador lo hacía en bancarrota tras tener que pagar con las culpas de la cuarta derrota en seis partidos. Rubén Torrecilla parecía no tener nada más que darle al club al que, hace dos años, sacó de la cuarta categoría del fútbol español.

No acertaba con la tecla tras probar, por iniciativa o necesidad, hasta cuatro sistemas, ni tras hacer debutar a todos y cada uno de los jugadores a su disposición. Insistía, una y otra vez, que el problema era, en buena medida, mental. Arropaba a la plantilla, hablaba del nivel de los jugadores, del «bendito problema» de tener que elegir a cuál poner, aunque algunos parecían estar muy lejos de su mejor versión.

La reacción no se producía, más bien al contrario, el problema se profundizaba hasta llegar a la difícil derrota de Teruel, donde un herculano de cantera, Jorge Galvañ, salió a dar la cara marcando el insuficiente gol de la esperanza. Hubo dos semanas desde entonces hasta que, por fin, el equipo cambió sobre el campo el curso de esta historia, con los dos goles de Soldevila y tres puntos en casa ante el Villarreal B.

De lo mental a lo futbolístico

«Los chavales después del partido del Villarreal vieron que podían ganar a cualquiera», dijo Torrecilla de sus jugadores poco después el final del encuentro del miércoles. El factor mental, quitarse la presión, saberse capaces de ganar... todo eso desde luego que habrá influido. Pero tiene que haber algo más. Algo como, por ejemplo, desechar el trivote, poner a Ropero de segunda punta, contar con el talento y la conducción de Aranda sobre el terreno de juego. Hubo otro funcionamiento, otras dinámicas, y hasta la suerte pareció sonreír, con aquel remate a solas que desperdició el rival Boñar, o con el propio gol de Galvañ, en el momento preciso y colándose entre piernas y guantes rivales. Y así, por fin llega un párrafo que solo habla de fútbol, de sus causas y azares, pero fútbol al fin y al cabo, y no de nombres de entrenadores.