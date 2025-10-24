Torrecilla bendice las ofertas de renovación del Hércules a Soldevila y Galvañ

El Hércules ha ofrecido renovar hasta a 2029 a Oriol Soldevila en esta semana en la que el futbolista ha sido diagnosticado con una rotura de ligamento cruzado que le alejará del terreno de juego lo que queda de temporada. Este viernes, el entrenador Rubén Torrecilla se ha mostrado agradecido con que el club haya extendido esta oferta al goleador de la pasada temporada y valora que Soldevila "está en un sitio donde es querido, donde está pegando los pasos para llegar al fútbol profesional".

Soldevila estuvo tanteando ofertas de clubes de Segunda División durante este verano, creando un pequeño episodio de incertidumbre en las semanas finales de la pretemporada, aunque el Hércules nunca llegó a recibir ninguna propuesta formal por el futbolista catalán. Acaba su actual contrato en 2027, y en las oficinas del Rico Pérez le han querido demostrar confianza a largo plazo con una extensión contractual a cuatro años vista.

Torrecilla, por otra parte, comprende que la prioridad de Soldevila es superar "la lesión importante" que ha sufrido, pero no tiene dudas en su recuperación y en que llegará al fútbol profesional, que "es lo que quiere, y si es con el Hércules, mejor".

La situación de Nico

El gesto sigue la estela de la renovación ofrecida este verano a Nico Espinosa, capitán y emblema blanquiazul que poco después cayó lesionado en pretemporada y que acaba contrato en 2026. Sin embargo, ha decidido terminar de recuperarse de su lesión antes de hablar de renovaciones. En el caso de Nico, que podrá regresar a jugar esta misma temporada, la decisión tendrá que llegar pronto.

Torrecilla también se refirió a la situación del capitán y entiende que "ahora esté más centrado en su lesión y en volver a ser el Nico que él quiere" pero también le ha trasladado que debe valorar que "el Rico Pérez se ha portado muy bien en los momentos complicados, que el club se ha portado con él en mucho tiempo que ha estado lesionado", por lo que confía en que el futbolista continúe vistiendo de blanquiazul más allá de esta temporada.

Un contrato para Galvañ

La otra intención de la comisión deportiva herculana es premiar a la estrella inesperada del resurgir del Hércules, Jorge Galvañ. Inesperada porque quizás, habiendo otros nombres de más peso y trayectoria, pocos preveían que este canterano marcaría dos goles de importancia para la reacción positiva del equipo en los últimos tres partidos. Pero tanto Paco Peña como Rubén Torrecilla ya habían advertido desde el arranque de la campaña del "salto adelante" que había dado el futbolista.

Galvañ celebra su gol contra el Atlético Madrileño. / Rafa Arjones

Ahora el Hércules trabaja en darle a este campellero de 22 años un contrato del primer equipo. "Jorge se lo ha ganado", ha afirmado su entrenador para luego explicar que Galvañ "es un chaval que viene del filial, de la cantera, que está haciendo unos números increíbles, no solo con los goles, sino con el trabajo, la perseverancia, y luego siempre digo, esto no es flor de un día, viene del trabajo y evolución que estaba teniendo".