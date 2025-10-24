Torrecilla, técnico del Hércules, no se fía del Sevilla Atlético: "Esta categoría es muy exigente, y por estar los últimos no van a ser un mal equipo"

El Hércules afronta el tercer y último encuentro de su semana frenética y hasta ahora ganadora contra los filiales. Lo hará ante el Sevilla Atlético, este domingo en la capital hispalense. El entrenador herculano, Rubén Torrecilla, ha reconocido que el equipo viene de una carga importante y ha lanzado una advertencia: "A nivel mental estamos muy bien pero hay que llegar en las mejores condiciones físicas contra un filial que siempre exige".

El partido del domingo se plantea como una gran oportunidad contra un equipo colista para hacer pleno de puntos en los tres encuentros de esta semana, romper la racha de 231 días sin ganar de fuera de casa y, de paso, reengancharse a la parte alta de la tabla. Sin embargo, Torrecilla no da importancia a lo que dice la clasificación y recela del filial sevillista. "Ves los partidos de liga, en Murcia empataron y hacen un partidazo, el día del Cartagena en casa le empatan, también hacen un partidazo, van a Teruel y compiten a un nivel altísimo", ha resumido el preparador blanquiazul sobre su rival para después repetir que "esta categoría es muy exigente, y el Sevilla por estar el último no va a ser un mal equipo, va a ser un equipo muy exigente".

Rotaciones

Con la guardia alta por el partido que pueda plantear el Sevilla Atlético y a sabiendas de la fatiga que arrastra la plantilla, el entrenador ha confirmado que habrá rotaciones. "La gente que ha jugado menos el otro día puede ser importante el domingo", ha aclarado, lo que abre la puerta a las previsible entrada de Slavy y Colomina, que no fueron titulares el miércoles. Para completar la ofensiva del equipo, Carlos Rojas es duda por un problema muscular, lo cual abriría las puertas para que juegue de inicio Jeremy, si el entrenador se decanta por un extremo puro, o bien De Palmas. Sobre este último, Torrecilla ha dicho que irá gozando de más minutos tras su asistencia contra el Atlético B.

Por otra parte, a falta del último entrenamiento de este sábado las bajas confirmadas del equipo son Samu Vázquez, Nacho Monsalve, Richie Dapaah, Nico Espinosa y Oriol Soldevila. Con las opciones abiertas, el preparador herculano ha sentenciado que este domingo "el que mejor esté, el que mejor sepa mover sus fichas, va a ganar al partido". Eso sí, no ha ocultado para los jugadores la victoria "sería importantísima después del esfuerzo tan grande de estos días y sería una semana redonda que nos acercaría más al objetivo. A nivel mental sería espectacular".

La mejoría del equipo

Torrecilla también ha sido interpelado por la supresión del trivote Mangada-Colomina-Ben Hamed y el juego con segunda punta que ha dado buenos resultados en los dos últimos partidos. "Es una variación que ha dado efecto porque tanto Unai como Solde han visto puerta", ha asegurado el entrenador, que ha adelantado que pueden mantener el dibujo fuera de casa. Ante la baja de Soldevila, ve en Unai Ropero un jugador de características similares que puede afianzarse en el rol de segunda punta, que "puede jugar en banda como lo hizo contra el Villarreal B, pero no es su posición, porque él es más para jugar detrás del punta y tener llegada. Son jugadores, como Solde, que te aportan goles".

Por otra parte, ha valorado las dos opciones que le aportan Colomina y Ben Hamed en una medular en la que Mangada ha dado un paso adelante por su mejora a nivel defensivo. "Lo que más me gusta de Mangada es el crecimiento que ha tenido desde que llegó, a nivel futbolístico ha mejorado mucho su faceta defensiva que es lo que le costaba, está pegando pasos importantes en su carrera. Las personas que quieren mejorar, mejoran en el tiempo", ha aseverado.

En la zaga, considera que Rentero, que se ha quitado de encima el peso de los errores cometidos en partidos anteriores, "es el mismo de hace tres semanas, no ha cambiado, lo que necesitaba es la confianza y mentalidad de que es un grandísimo jugador y de que tenía que ponerlo al servicio del equipo", explicación que insiste en que la mejora mental del equipo como razón de la mejora en los resultados.