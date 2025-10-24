Del trivote a la doble punta, el cambio detrás de las victorias del Hércules

Fernando Torres se quedó con dos nombres cuando, contrariado después de que el Hércules absorbiese su ataque y de paso le propinase tres goles, atendió a la prensa. Fueron los de Aranda y Ropero, estrellas de la goleada sobre el Atlético Madrileño. Pero, sin quitarles mérito a los jugadores, su aparición en el once es a su vez fruto de un cambio en el sistema: la desaparición de aquel trivote Mangada-Colomina-Ben Hamed y la apuesta por un sistema más ofensivo, con dos jugadores en la base de la medular y una doble punta.

Uno de los grandes problemas del Hércules en la temporada venía siendo la sequía de balones que sufrían los delanteros, Slavy y Fran Sol, quienes además parecían aislados, sin mucha capacidad de integrarse en el juego. El trabajo de las dos puntas, en cambio, ha rendido resultados desde el partido contra el Villarreal, donde Solde pudo ver puerta dos veces. Este miércoles, sin Solde, entró Rojas para jugar en la banda derecha y Ropero asumió el rol de segunda punta con Fran Sol como referente.

Dos futbolistas que incomoden al rival

Los dos tuvieron una importante participación en el juego, quizás más vistosa la de Ropero por su gol y por importantes pases a gol que no tuvieron la misma suerte. Pero fueron los dos puntas del Hércules los que, en palabras del entrenador rival, les obligaron a extender sus líneas y a jugar de una forma a la que no estaban acostumbrados. Esto formaba parte del mantra que siempre repite Torrecilla en las previas, pero que hasta ahora no había conseguido concretar: hacer el juego incómodo al rival.

Este sistema, vistos los resultados, da más movilidad en ataque, permite crear sinergias entre ambos delanteros y conecta mejor su fase de juego con la creación en la medular, pero además plantea de mejor forma el trabajo sin balón. Mención aparte tiene el rendimiento de un Aranda lúcido en la conducción y el pase y de un Ropero que, sobre todo en la segunda mitad, dio un auténtico recital. Si este nivel de juego tiene continuidad y se corrigen problemas que siguen latentes en defensa, el Hércules será otra cosa.