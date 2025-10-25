El Hércules y Torrecilla: no se puede morir dos veces

Calor, desesperación, desesperanza y sobre todo tristeza. Infinita tristeza. Viajan con sus viejas y sucias furgonetas desde el Sáhara hacia Mauritania pero también hacia ninguna parte. Kilómetros y kilómetros por caminos de tierra, conduciendo por un paisaje tan vacío como su futuro. Pero han pasado demasiadas horas al volante y ya toca hacer un alto en el camino. Estamos en cualquier punto del Guerguerat y el sol pega demasiado fuerte, casi más que la vida. Sacan sus rudimentarios bafles, las bebidas y otros “materiales” para colocarse cuanto más -y cuanto más rápido- mejor. Sólo entrando en trance, a través de la música, el baile y el “colocón” pueden atravesar el “sirat”, término que da título a la película de la que les estoy hablando y que en el Islam da nombre “al puente sobre el infierno que los fieles han de cruzar para llegar al paraíso”.

Hasta Luis -interpretado por un magnífico Sergi López- da algún trago a un brebaje aderezado con vete tú a saber qué. Él no es ravero ni necesita entrar en trance, pues ya lo está: acaba de perder a su hijo de la forma más dura, injusta e inasumible que alguien pueda imaginar. Su cuerpo, casi inmóvil; su alma, rota por la pérdida; sus ojos, en constante amenaza de lluvia. Luis mira al frente y ve a Jade colocada,despreocupada, bailando, disfrutando, fusionándose con la música electrónica. Todo normal, teniendo en cuenta que estamos ante una mini-rave improvisada. Hasta que, en un momento dado, la chica da un mal paso -nunca mejor dicho- y literalmente explota. Tonín, su novio, acude horrorizado hacia lo que queda de su cuerpo y también explota antes de llegar a ella. Están en un campo de minas antipersonas… La danza macabra acaba abruptamente. Nadie se mueve. Todos tienen miedo a morir. Bueno, todos no. Luis, sin pensarlo y con el arrojo que da haberlo perdido todo, avanza como si estuviera dando un paseo por Las Ramblas de Barcelona. Los tres raveros que continúan vivos le miran sorprendidos. Uno de ellos se decide a marchar tras de él, tratando de seguir sus pasos. Segundos después, pisa una mina, explota y muere. Luis apenas se inmuta con el sonido de la tercera explosión, sigue adelante y consigue llegar a las rocas. Está a salvo sólo físicamente -porque sentimentalmente es un zombie tras la muerte de su hijo- y uno de los dos raveros que continúan con vida le pregunta cómo lo ha hecho. Luis responde con un desganado y simple “no lo sé” que trasviste la realidad: él ya estaba muerto y nadie puede morir dos veces…

El canterano Galvañ celebra el primer gol conseguido en el partido ante el Atlético Madrileño / Rafa Arjones

... Y a los ocho días resucitó

Quién lo iba a decir hace únicamente quince días. El Hércules de Rubén Torrecilla ha pasado en sólo dos jornadas de hacer turismo al borde del precipicio a mirar la parte alta de la clasificación. Los seis puntos logrados ante el Villarreal B y el Atlético Madrileño no sólo han supuesto alejarse de la zona caliente de la tabla sino que han hecho ver al universo blanquiazul que otro fútbol, otra manera de hacer las cosas, es posible. Hasta con Torrecilla. El técnico cacereño, que hace apenas dos semanas estaba sentenciado, ha logrado, por un cúmulo de circunstancias, lo que muy pocos imaginaban: sobrevivir. Y, curiosamente, todo empezó con dos factores en los que el de Jarandilla de la Vera nada tenía que ver: primero, con las dificultades que hubo -muchas y de diferente índole- para encontrar un entrenador de garantías que asumiera el reto herculano; y segundo, con la alerta por lluvia que suspendió el partido previsto para el viernes 10 de octubre ante el filial del Atlético. Este aplazamiento, aparentemente intrascendente, de momento, ha cambiado el rumbo de la temporada. Eso como mínimo. Porque aquel viernes, Torrecilla estaba, deportiva y anímicamente, “muerto”. No es ningún secreto que la inmensa mayoría de la afición -incluso muchos torrecillistas- y hasta en el propio club daban por hecho que ese partido que no se llego a jugar iba a ser el último con el extremeño en el banquillo. Pero el cielo le regaló ocho días más de “vida”. Una tregua que, quizás porque lo tenía todo perdido, aprovechó para lanzarse un órdago a sí mismo: renunció a su libreto más conservador (único hasta ese momento) y, por primera vez, cambió sustancialmente de sistema y de forma de jugar. Enterró el trivote, dio entrada y libertad total a ese verso suelto que responde al nombre de Antonio Aranda, adelantó líneas (el equipo presionó más arriba y sobre todo con más convencimiento), dio movilidad a los extremos y convenció a los jugadores de que no hay en quién mejor creer que en ellos mismos. Dicho de otro modo: Torrecilla fue infiel al “torrecillismo”. El resultado: un lifting de buen juego y una remontada de carácter (con doblete de Soldevila) el 18 de octubre ante los groguets; y el pasado miércoles, en el mejor partido en más de un año, una victoria inapelable ante el filial del Atlético. Precisamente ante los de Fernando Torres, el Hércules jugó con un hambre, una energía y una determinación que habían estado ausentes en todo lo que llevamos de 2025 y que, definitivamente, les ha reconciliado con su afición. En defensa, los blanquiazules se mostraron sólidos, casi graníticos; y en ataque, valientes, decididos e intensos. Como nunca en mucho tiempo.

El Sirat de Torrecilla

Más allá de las rectificaciones tácticas y de la inesperada reacción de las dos últimas jornadas subyacen muchas preguntas: ¿Por qué tuvo que esperar Rubén Torrecilla a tener su cese programado para modificar su esquema? ¿por qué no lo hizo antes? ¿cuánto ha influido “la conjura” del vestuario por la lesión de Soldevila en el partidazo que se hizo ante los cachorros rojiblancos?¿seguirá el extremeñoapostando por el mismo sistema de los últimos dos partidos o volveremos a ver ese equipo ramplón, timorato y gris que le puso al borde del despido? ¿llegará el Hércules de Torrecilla al sirat del fútbol profesional? Muchas dudas que se irán resolviendo en las próximas fechas. La próxima parada: este domingo, estadio Jesús Navas, ante el vicecolista Sevilla Atlético.

Actualmente, el Hércules Club de Fútbol se encuentra en mitad de la clasificación con diez puntos. Está a tres del playoff de ascenso y a cinco del liderato. Queda un mundo para acabar -treinta jornadas- y todo puede pasar. Pero sería de necios no reconocer cómo ha cambiado la situación y cómo el equipo ha pasado del desánimo a la esperanza y de la apatía a la convicción. Así como no reconocerle el mérito al “resucitado” Torrecilla, que ha cambiado la cara al equipo en quince días. ¿Que cómo lo ha conseguido? Seguramente nunca lo sabremos con certeza.Quizás porque viendo que jugando como siempre no se ganaba nunca. O tal vez porque, al verse “muerto”, el técnico del Hércules decidió cambiar la disposición táctica, ser atrevido y cruzar las minas de los filiales del Villarreal y Atlético sin miedo. Tal y como hizo Luis en Sirat. Tal y cómo hacen los valientes o los que no temen a la muerte. A fin de cuentas, no se puede morir dos veces...