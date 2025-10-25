Sevilla B-Hércules: Victoria obligada en el Jesús Navas

Nueve de nueve. Ese es el objetivo del Hércules este domingo en el turno de tarde (18:15 horas). Ganar tres partidos seguidos, algo que todavía no ha sucedido en Primera Federación. Ahora está más cerca de nunca. Los blanquiazules visitan al peor local del grupo. Solo cuatro puntos ha sumado en los cuatro encuentros que ha disputado en el Jesús Navas, un estadio en el que ya se han impuesto el Tarazona y el UD Ibiza. Su único triunfo en casa fue en el derbi con el Betis, en la tercera jornada. Desde entonces, nada. Cinco semanas seguidas sin triunfos y penúltimos clasificados.

Convocatoria de Rubén Torrecilla para el partido del Hércules contra el filial del Sevilla en el estadio Jesús Navas. / HCF

La victoria, con estos datos, se vuelve casi obligatoria, pero el equipo de Torrecilla no suma tres puntos lejos de Alicante desde el 9 de marzo. 232 días después, puede obrarse otro «milagro». Ganar al Atlético Madrileño confirma una mejoría ofensiva que a la que hay que darle continuidad para seguir escalando en la tabla clasificatoria. Las carencias defensivas persisten, pero si es capaz de producir en ataque como lo hizo el miércoles contra el filial colchonero, las opciones de que se llegue a noviembre en una disposición amable son muy elevadas.

Los datos más relevantes del partido Sevilla Atlético-Hércules CF. / INFORMACIÓN

Las bajas vuelven a ser el principal problema. El último en sumarse a la lista es Carlos Rojas. El extremo, que finalizó con problemas musculares el último encuentro, se ha quedado finalmente en Alicante junto a Oriol Soldevila, Nacho Monsalve, Samu Vázquez, Nico Espinosa y Richie Dapaah.

Su lugar en el once se lo deben disputar Jeremy de León y Rafa de Palmas. El canterano ya le ganó la partida hace unos días, saltando al campo antes que el internacional puertorriqueño. De una acción suya nació el tanto de Unai Ropero.

Rafael de Palmas (i) y Jeremy de León (d), este sábado en Alicante antes de emprender viaje a Sevilla. / Álvaro Egea / HCF

El boricua, por contra, en su primera acción, perdió un balón que pudo significar un penalti que finalmente desactivó el VAR. Luego asistió a Colomina en el 3-0 definitivo. El francés parte con una ligera ventaja y es la única duda que alberga Torrecilla, que lo normal será que confíe en la estructura que fue capaz de doblegar al conjunto de Fernando Torres.

Las circunstancias favorecen ahora al preparador herculano, que ha logrado, más por demérito ejecutivo de la comisión deportivo que por fe en la idoneidad de su ideario futbolístico, conservar su lugar en el banquillo. Ganar alargará ese estatus, perder en las condiciones en las que se muestra el Sevilla B como local, volverá a avivar su cuestionamiento a todos los niveles.

LOS DATOS ► 1 Victoria como local de los sevillanos desde el comienzo del curso. Fue el 13 de septiembre, frente al filial del Betis, también en horas muy bajas. ► 4 Goles ha marcado el filial sevillista en las primeras ocho jornadas de liga. Ha recibido 7 en lo que va de liga. ► 4 Puntos ha conseguido el conjunto hispalense en su estadio de 12 posibles. Allí han ganado Tarazona y UD Ibiza.

Las dificultades del filial hispalense para hacer goles es notable. Solo cuatro en todo lo que se lleva de campeonato, marca una vez cada dos partidos y esa es una facilidad que debe saber aprovechar el Hércules en el Jesús Navas, donde ya perdió la temporada pasada por la mínima. Para encontrar el último triunfo blanquiazul en la capital andaluza hay que remontarse a noviembre de 2008, en Segunda División. Aquel día, los tantos de Sergio Fernández y Abraham Paz le dieron los tres puntos (1-2) al bloque entrenado por Mandiá. Fuera del fútbol profesional, el escenario es distinto. Buena oportunidad para aparcar la crisis. Tropezar sería un revés mayúsculo.